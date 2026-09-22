Becas Progresar: ¿cómo consultar si te pagan en octubre del 2026?

Los estudiantes que esperan cobrar las Becas Progresar en octubre de 2026 ya pueden consultar si tienen una liquidación confirmada. Estos son los pasos para verificar el pago en ANSES, Mi ANSES y la Plataforma Progresar.

Los estudiantes que se inscribieron a las Becas Progresar ya pueden realizar distintas consultas para conocer el estado de su beneficio y verificar si tendrán un pago durante octubre de 2026.

El programa realiza los pagos por mes vencido, por lo que existen diferentes herramientas oficiales que permiten confirmar si la beca fue liquidada y cuándo estará disponible el dinero.

Cómo saber si cobrás Progresar en octubre de 2026

Una de las alternativas es consultar la Certificación Negativa de ANSES, seleccionando el período 09/2026. La consulta debe realizarse teniendo en cuenta ambos lados del documento, ya que el pago correspondiente a octubre se relaciona con la liquidación del mes anterior.

La Certificación Negativa suele actualizarse hacia fines de septiembre. En caso de contar con una liquidación de Progresar, debe aparecer en el documento la leyenda en rojo “Registra Liquidaciones de PROG.RES.AR”.

Otra opción es ingresar a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social y consultar la fecha de cobro. Esta información suele aparecer después del día 10 y, como máximo, alrededor del día 15 de cada mes.

También es posible verificar si existe una liquidación a través de Atención Virtual de Mi ANSES. Para hacerlo, se debe iniciar una atención y seleccionar “Consultas rápidas” y luego la opción “Estado de tu liquidación de Progresar”.

Cómo consultar el estado de la postulación a Progresar

Los estudiantes también pueden revisar directamente el estado de su postulación desde la Plataforma Progresar, ingresando con la clave de Mi Argentina.

Dentro de la plataforma, en el apartado “Mis Solicitudes”, puede aparecer alguno de los siguientes estados:

En evaluación: la solicitud todavía está siendo analizada.

la solicitud todavía está siendo analizada. Rechazada: la postulación no fue aprobada.

la postulación no fue aprobada. En reclamo: existe un reclamo relacionado con la solicitud.

existe un reclamo relacionado con la solicitud. Suspendida: el beneficio se encuentra suspendido.

el beneficio se encuentra suspendido. Adjudicada: la postulación fue aprobada.

De esta manera, quienes esperan cobrar la beca durante octubre pueden consultar tanto la liquidación en ANSES como el estado de la postulación en la Plataforma Progresar para conocer la situación de su beneficio.