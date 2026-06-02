Becas Progresar 2026: cómo saber si te aprobaron y hasta cuándo podés reclamar si fue rechazada

El Ministerio de Capital Humano ya comenzó a publicar los resultados de Becas Progresar 2026 y habilitó reclamos para quienes fueron rechazados. El trámite podrá realizarse hasta el 5 de junio.

El Ministerio de Capital Humano comenzó a informar los primeros resultados de las solicitudes de Becas Progresar correspondientes al ciclo lectivo 2026. A medida que se actualiza la plataforma oficial, miles de estudiantes ya pueden consultar si su inscripción fue aprobada, rechazada o continúa en evaluación.

Además, la Secretaría de Educación habilitó un período de reclamos para aquellos postulantes cuya solicitud fue denegada. El plazo para realizar la gestión estará disponible hasta el 5 de junio de 2026, inclusive.

Quiénes pueden reclamar por el rechazo de Becas Progresar

Los estudiantes que consideren que su solicitud fue rechazada por un error o una inconsistencia en la evaluación pueden presentar un reclamo formal. Esta posibilidad está destinada a quienes detecten problemas académicos o socioeconómicos en el análisis de su inscripción.

Por ejemplo, puede ocurrir que la institución educativa no haya informado correctamente la condición de alumno regular o que existan errores en los datos utilizados para evaluar los ingresos del grupo familiar.

De todos modos, es importante aclarar que presentar un reclamo no garantiza el otorgamiento de la beca. Quienes realicen el trámite pasarán a una instancia de revisión, donde las autoridades volverán a analizar la situación académica o socioeconómica del postulante.

Cómo hacer un reclamo por Becas Progresar

Los aspirantes pueden verificar el estado de su inscripción ingresando al portal oficial de Becas Progresar. En la sección “Estado de solicitud” podrán conocer si el beneficio fue aprobado, rechazado o si todavía está en proceso de evaluación.

En caso de corresponder un reclamo, los estudiantes deberán seguir estos pasos:

Ingresar al portal de Becas Progresar .

. Seleccionar la opción “Reclamo” .

. Acceder al apartado “Estado de la solicitud” .

. Completar la información requerida y adjuntar documentación si el sistema lo solicita.

El trámite debe realizarse antes del 5 de junio de 2026, fecha límite establecida por las autoridades.

Progresar Trabajo sigue con inscripción abierta

Mientras ya cerró la inscripción para las líneas destinadas a estudiantes de nivel obligatorio y superior, el programa Progresar Trabajo continúa recibiendo postulaciones.

Esta línea está dirigida a alumnos regulares de cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet) y permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre de 2026.