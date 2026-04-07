Becas Manuel Belgrano: extendieron la inscripción para cobrar las becas de $82000

La convocatoria 2026 de las Becas Manuel Belgrano suma días clave para inscribirse, con montos actualizados y prioridad para carreras estratégicas como energía, minería y logística en universidades públicas.

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, confirmó que se prorrogó la inscripción a las Becas Manuel Belgrano 2026. Según informaron, los estudiantes interesados ahora tendrán tiempo para anotarse hasta el lunes 13 de abril.

El programa está orientado a alumnos que cursan carreras consideradas estratégicas en universidades públicas de todo el país. Los beneficiarios recibirán 12 cuotas mensuales de $81.685, con pagos a cargo de ANSES.

Nuevo plazo para anotarse

Con esta prórroga, los ingresantes cuentan con más tiempo para completar el trámite online a través de la plataforma oficial del programa, utilizando su cuenta de Mi Argentina.

La extensión fue establecida en la Resolución 159/2026, que regula la convocatoria vigente y contempla la posibilidad de ampliar los plazos cuando las circunstancias lo requieren.

Requisitos para acceder

Quienes deseen postularse deben cumplir con condiciones generales, socioeconómicas y académicas.

Entre los principales requisitos se destacan:

Ser argentino nativo o naturalizado.

Tener entre 17 y 30 años.

Haber finalizado el secundario sin adeudar materias.

Estar inscripto en una universidad pública nacional o provincial.

Cursar una carrera incluida en el listado oficial.

No haber completado previamente una carrera de grado.

En cuanto a la situación económica, los ingresos del grupo familiar no deben superar seis Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Respecto al rendimiento académico:

Ser estudiante regular.

Para ingresantes, estar anotado en la carrera.

Para estudiantes avanzados, haber aprobado al menos dos materias cuatrimestrales o una anual durante el último ciclo lectivo.

Carreras alcanzadas

Las Becas Manuel Belgrano apuntan a fomentar la formación en sectores clave para el desarrollo del país. Entre las áreas incluidas se encuentran:

Energía e hidrocarburos.

Minería y geociencias.

Logística e infraestructura.

Tecnologías de la información.

Agroindustria y biotecnología.

Ciencias exactas y naturales.

Profesorados en áreas estratégicas.

Para la convocatoria 2026, el programa prioriza especialmente las carreras vinculadas a energía, minería y logística, por lo que los cupos se asignarán primero a estudiantes de estos sectores.

En total, se otorgarán 36.000 becas. En una primera instancia, se renovarán los beneficios vigentes y, posteriormente, las vacantes restantes se distribuirán entre los nuevos postulantes.