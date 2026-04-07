Becas Manuel Belgrano: extendieron la inscripción para cobrar las becas de $82000

La convocatoria 2026 de las Becas Manuel Belgrano suma días clave para inscribirse, con montos actualizados y prioridad para carreras estratégicas como energía, minería y logística en universidades públicas.
La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, confirmó que se prorrogó la inscripción a las Becas Manuel Belgrano 2026. Según informaron, los estudiantes interesados ahora tendrán tiempo para anotarse hasta el lunes 13 de abril.
El programa está orientado a alumnos que cursan carreras consideradas estratégicas en universidades públicas de todo el país. Los beneficiarios recibirán 12 cuotas mensuales de $81.685, con pagos a cargo de ANSES.
Nuevo plazo para anotarse
Con esta prórroga, los ingresantes cuentan con más tiempo para completar el trámite online a través de la plataforma oficial del programa, utilizando su cuenta de Mi Argentina.
La extensión fue establecida en la Resolución 159/2026, que regula la convocatoria vigente y contempla la posibilidad de ampliar los plazos cuando las circunstancias lo requieren.
Requisitos para acceder
Quienes deseen postularse deben cumplir con condiciones generales, socioeconómicas y académicas.
Entre los principales requisitos se destacan:
- Ser argentino nativo o naturalizado.
- Tener entre 17 y 30 años.
- Haber finalizado el secundario sin adeudar materias.
- Estar inscripto en una universidad pública nacional o provincial.
- Cursar una carrera incluida en el listado oficial.
- No haber completado previamente una carrera de grado.
En cuanto a la situación económica, los ingresos del grupo familiar no deben superar seis Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
Respecto al rendimiento académico:
- Ser estudiante regular.
- Para ingresantes, estar anotado en la carrera.
- Para estudiantes avanzados, haber aprobado al menos dos materias cuatrimestrales o una anual durante el último ciclo lectivo.
Carreras alcanzadas
Las Becas Manuel Belgrano apuntan a fomentar la formación en sectores clave para el desarrollo del país. Entre las áreas incluidas se encuentran:
- Energía e hidrocarburos.
- Minería y geociencias.
- Logística e infraestructura.
- Tecnologías de la información.
- Agroindustria y biotecnología.
- Ciencias exactas y naturales.
- Profesorados en áreas estratégicas.
Para la convocatoria 2026, el programa prioriza especialmente las carreras vinculadas a energía, minería y logística, por lo que los cupos se asignarán primero a estudiantes de estos sectores.
En total, se otorgarán 36.000 becas. En una primera instancia, se renovarán los beneficios vigentes y, posteriormente, las vacantes restantes se distribuirán entre los nuevos postulantes.