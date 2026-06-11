Becas Manuel Belgrano: el Gobierno acordó un aumento del 50% y pasarán a más de $122.000 por mes

El beneficio para estudiantes universitarios de carreras estratégicas pasará de $81.685 a $122.527,50 mensuales tras un acuerdo entre el Gobierno, universidades y gremios. La medida busca descomprimir el conflicto universitario.

El Gobierno nacional acordó aplicar un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano, el programa dependiente del Ministerio de Capital Humano destinado a estudiantes universitarios de carreras estratégicas. La medida forma parte del entendimiento alcanzado entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes, en el marco de las negociaciones por el financiamiento de las universidades públicas.

Actualmente, el monto mensual de las Becas Manuel Belgrano es de $81.685, cifra que permanece congelada desde hace dos años. Con la actualización acordada, el beneficio ascenderá a $122.527,50 por mes, aunque todavía resta la oficialización administrativa y la confirmación de la fecha en la que comenzará a aplicarse.

La mejora para los estudiantes universitarios fue incluida dentro de un acuerdo más amplio impulsado para reducir el conflicto en las universidades nacionales y avanzar, al menos parcialmente, en los reclamos vinculados al financiamiento educativo.

Qué incluye el acuerdo universitario

Además del incremento en las Becas Manuel Belgrano, el entendimiento contempla una recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes universitarios, una actualización de los gastos de funcionamiento de las casas de estudio y un refuerzo presupuestario destinado a hospitales universitarios.

Según trascendió, el Ejecutivo otorgará un aumento salarial del 24% para el sector universitario, dividido en dos etapas: una primera suba del 21,3% con los haberes de junio y una segunda del 3% que se aplicará con los salarios de septiembre.

El acuerdo también podría desactivar el paro docente previsto entre el 16 y el 20 de junio en universidades nacionales, una medida de fuerza convocada ante la falta de avances en la implementación del financiamiento universitario.

La Ley de Financiamiento Universitario, eje del conflicto

El entendimiento se alcanzó en medio de las negociaciones relacionadas con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso a través de la Ley 27.795.

La normativa establece mecanismos destinados a recomponer los salarios del sistema universitario y garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales. Sin embargo, el Poder Ejecutivo venía cuestionando su aplicación integral, lo que generó tensiones con rectores, docentes y trabajadores del sector.

Qué son las Becas Manuel Belgrano y quiénes pueden acceder

Las Becas Manuel Belgrano son una asistencia económica destinada a estudiantes de universidades públicas que cursan carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y tecnológico del país.

El programa depende de la Secretaría de Educación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, mientras que los pagos son administrados por Anses.

Actualmente, el sistema contempla unas 36.000 becas para estudiantes de todo el país y prioriza áreas vinculadas al desarrollo científico, tecnológico e industrial.

Entre las principales áreas estratégicas incluidas se encuentran:

Energía e hidrocarburos.

Minería y geociencias.

Logística e infraestructura.

Agroindustria y biotecnología.

Tecnologías de la información y control de sistemas.

Ciencias exactas y naturales.

Profesorados en áreas estratégicas.

Dentro de estas disciplinas se incluyen carreras como Ingeniería en Petróleo, Ingeniería en Minas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Electrónica, Licenciatura en Geología, Ciencias de Datos, Biotecnología, Bioquímica, Matemática y Profesorado en Física, entre muchas otras.