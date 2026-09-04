Becas Manuel Belgrano: cuánto se cobra en septiembre y cuánto se recibirá en octubre con el aumento retroactivo

El Gobierno confirmó el aumento de las Becas Manuel Belgrano a $187.495 mensuales, pero los beneficiarios todavía cobrarán $122.527 en septiembre. La diferencia acumulada desde junio se pagará en octubre, cuando algunos estudiantes recibirán un total de $382.399 entre la cuota actualizada y el retroactivo.

El Ministerio de Capital Humano confirmó cómo se implementará el aumento de las Becas Manuel Belgrano, que llevó el monto mensual de $122.527 a $187.495. Aunque la suba tiene vigencia retroactiva desde junio de 2026, los beneficiarios todavía deberán esperar para recibir el nuevo valor.

La diferencia acumulada será abonada junto con el pago correspondiente a septiembre, que se cobrará durante octubre.

Cuánto se cobra por las Becas Manuel Belgrano en septiembre

Un punto clave para los beneficiarios es que las Becas Manuel Belgrano se pagan a mes vencido. Por este motivo, el pago que se realiza en septiembre corresponde a la cuota de agosto.

Como el aumento fue oficializado después de que se efectuara la liquidación, en septiembre los beneficiarios cobrarán todavía $122.527.

El nuevo monto de $187.495 mensuales comenzará a verse reflejado en el pago correspondiente a septiembre, que se realizará en octubre.

Cuánto se cobrará en octubre con el retroactivo

La Resolución 544/2026 de la Secretaría de Educación estableció el nuevo monto de la beca y dispuso que el incremento tenga vigencia retroactiva desde junio.

Por lo tanto, en octubre se abonará la cuota de septiembre actualizada a $187.495, junto con las diferencias correspondientes a los meses de junio, julio y agosto.

El retroactivo acumulado por esos tres meses será de $194.904.

De esta manera, el pago de octubre alcanzará un total de $382.399:

Cuota de septiembre: $187.495.

$187.495. Retroactivo de junio, julio y agosto: $194.904.

$194.904. Total a cobrar en octubre: $382.399.

A partir de ese momento, siempre que no se disponga una nueva modificación, el monto mensual de la Beca Manuel Belgrano será de $187.495.

El aumento fue oficializado por Capital Humano

La actualización quedó establecida mediante la Resolución 544/2026, que reemplazó el monto de $122.527 fijado anteriormente por la Resolución 431/2026.

El incremento alcanza a los estudiantes que ya son beneficiarios del programa y tiene como objetivo actualizar el acompañamiento económico destinado a quienes cursan carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

¿Está abierta la inscripción a las Becas Manuel Belgrano?

Actualmente no hay una convocatoria abierta para nuevas inscripciones a las Becas Manuel Belgrano.

Por este motivo, el aumento y el pago retroactivo corresponden a quienes ya fueron seleccionados como beneficiarios del programa. La medida no implica una nueva etapa de inscripción.

Las Becas Manuel Belgrano están destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas por el Gobierno nacional y constituyen un programa diferente de las Becas Progresar, cuyo monto mensual continúa en $35.000.

Calendario de pagos

En resumen, el esquema previsto para los próximos meses es el siguiente: