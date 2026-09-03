Buscan intensamente a un hombre de 34 años que fue visto por última vez en Guaymallén

El hombre, de 34 años, fue visto por última vez el miércoles por la noche cuando salió de su domicilio en Villa Nueva. El Ministerio Público Fiscal activó la búsqueda y pidió a quienes puedan aportar información que se comuniquen de inmediato al 911.

El Ministerio Público Fiscal solicitó colaboración a la población para dar con el paradero de Marcelo Osorio, de 34 años, quien fue visto por última vez durante la noche del miércoles 2 de septiembre, cuando salió de su domicilio ubicado en Villa Nueva, Guaymallén.

Según informaron desde la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, Osorio fue visto por última vez alrededor de las 22 horas. Desde entonces, se desconoce su paradero y se activó un operativo de búsqueda.

El hombre mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura robusta, tiene tez trigueña, barba y cabello corto de color negro.

Al momento de ser visto por última vez, vestía pantalón gris y una campera de polar azul.

En la búsqueda interviene la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, que trabaja para establecer el paradero del hombre y determinar las circunstancias de su desaparición.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron a cualquier persona que haya visto a Osorio o que pueda aportar información que permita localizarlo que se comunique de manera urgente al 911.