Becas Manuel Belgrano: aumentan un 50% y desde junio pasan a $122.527 por mes

El Ministerio de Capital Humano confirmó que el beneficio para estudiantes de carreras estratégicas tendrá un incremento del 50%. Desde junio de 2026, la cuota mensual será de $122.527.

Los estudiantes universitarios que reciben las Becas Estratégicas Manuel Belgrano tendrán un importante incremento en el monto del beneficio. El Ministerio de Capital Humano informó que, a partir de junio de 2026, la cuota mensual aumentará un 50%, por lo que pasará a ser de $122.527.

El programa está destinado a alumnos de universidades públicas, tanto nacionales como provinciales, que cursan carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y económico del país.

¿Quiénes pueden acceder a las Becas Manuel Belgrano?

Las becas están orientadas a estudiantes de carreras vinculadas con áreas clave para el crecimiento de Argentina. Entre ellas se encuentran:

Energía e Hidrocarburos.

Minería y Geociencias.

Logística e Infraestructura.

Agroindustria y Biotecnología.

Tecnologías de la Información y Control de Sistemas.

Profesorados en áreas estratégicas.

Ciencias Exactas y Naturales.

Cómo funciona el programa

Las Becas Manuel Belgrano tienen una duración de 12 meses y pueden renovarse siempre que los beneficiarios cumplan con los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos por el programa.

Para la convocatoria correspondiente a este año, además, se actualizaron las áreas estratégicas incluidas y se aplicó, de manera excepcional, un criterio de ponderación prioritaria para las carreras de Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, y Logística e Infraestructura.

El objetivo de las becas

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, con el propósito de fomentar el ingreso, la permanencia y la graduación de estudiantes en disciplinas consideradas fundamentales para el desarrollo económico y social del país.

Además, el programa busca fortalecer el vínculo entre las universidades públicas, el sistema tecnológico-productivo nacional y el mercado laboral, promoviendo la formación de profesionales en sectores con alta demanda y valor estratégico.