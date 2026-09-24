Becas Manuel Belgrano 2026: publicaron los estudiantes que podrán cobrar los $187000

Capital Humano publicó los resultados de la doble certificación de las Becas Manuel Belgrano 2026. Los estudiantes rechazados pueden pedir la revisión hasta el 1° de octubre, mientras que las nuevas altas cobrarán seis cuotas de $187.495.

El Ministerio de Capital Humano publicó los resultados de la doble certificación de las Becas Manuel Belgrano 2026. Los estudiantes que quedaron en lista de espera y accedieron a una nueva vacante podrán comenzar a cobrar el beneficio, mientras que quienes recibieron un rechazo tienen 10 días para solicitar la revisión.

Becas Manuel Belgrano: cómo consultar el resultado

La doble certificación forma parte del proceso de las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas. Esta instancia permite verificar la continuidad académica de los beneficiarios y determinar la disponibilidad de vacantes dentro del programa.

A partir de los cupos que quedaron disponibles, Capital Humano realizó nuevas adjudicaciones entre estudiantes que habían participado de la convocatoria 2026 y permanecían en lista de espera.

Para consultar el resultado, los estudiantes deben ingresar a la plataforma de Becas Manuel Belgrano y dirigirse a la sección “Estado de mi solicitud”. Para acceder es necesario identificarse con la clave de Mi Argentina.

Qué hacer si la beca figura como rechazada

Los estudiantes cuya solicitud figure como rechazada cuentan con un período de 10 días para solicitar la verificación del resultado.

El plazo para realizar el reclamo vence el 1° de octubre de 2026.

La revisión está destinada a quienes participaron de la convocatoria y recibieron un resultado desfavorable. No implica una nueva inscripción al programa.

Becas Manuel Belgrano: no hay una nueva inscripción

Capital Humano aclaró que la publicación de los resultados de la doble certificación no corresponde a una nueva convocatoria.

Las nuevas altas alcanzan exclusivamente a estudiantes que se inscribieron durante la convocatoria de Becas Manuel Belgrano 2026 y que posteriormente quedaron en lista de espera.

De esta manera, quienes no participaron de la convocatoria original no pueden acceder a estas nuevas vacantes.

Cuánto cobran las nuevas altas de las Becas Manuel Belgrano

El monto mensual de las Becas Manuel Belgrano es de $187.495, de acuerdo con la Resolución 544/2026 de la Secretaría de Educación.

Los estudiantes que ingresan al programa mediante estas nuevas adjudicaciones recibirán seis cuotas.

Es decir, las nuevas altas no cobran de manera retroactiva los meses anteriores a su incorporación al programa.

En cambio, quienes recibieron la adjudicación inicialmente cuentan con una beca de 12 meses, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el programa.