Banco Nación: ¿qué pasa con las personas que usaron la plata que se depositó por error?

Un error del Banco Nación provocó acreditaciones indebidas en millones de cuentas sueldos, que luego fueron revertidas, mientras crece la preocupación entre quienes utilizaron ese dinero y quedaron con saldo negativo.

Un error operativo del Banco Nación generó sorpresa e incertidumbre en miles de trabajadores estatales de todo el país, luego de que se acreditaran sumas de dinero que no correspondían en cuentas sueldos. Los montos variaron considerablemente: algunos usuarios detectaron depósitos de alrededor de 300 mil pesos, otros de 700 mil y, en casos puntuales, hasta 900 mil pesos.

La situación se conoció el miércoles a media mañana, cuando numerosos clientes comenzaron a revisar sus cuentas y se encontraron con acreditaciones bajo el ítem “rendimiento en pesos”, el mismo que se utiliza para las cuentas remuneradas. Rápidamente surgieron rumores que iban desde un supuesto bono de fin de año hasta posibles maniobras fraudulentas, lo que incrementó la preocupación entre los usuarios.

Sergio Giménez, titular de La Bancaria, explicó que se trató de un error del sistema y remarcó que “los errores existen y pueden pasar”, aunque cuestionó la falta de una comunicación oficial inmediata por parte del banco. “Estamos hablando de un sistema muy sensible como el financiero. Cuando aparece un depósito que no corresponde en más de 10 millones de cuentas y no hay información oficial, es lógico que se genere incertidumbre y temor, incluso al ciberdelito”, señaló.

Con el correr de las horas, el Banco Nación comenzó a revertir las acreditaciones erróneas. Según indicó Giménez, la reversa ya se realizó con fecha valor del 2 de enero, retirando los fondos de la mayoría de las cuentas afectadas. Sin embargo, persiste la situación de quienes, por desconocimiento o decisión propia, utilizaron ese dinero antes de que se concretara la corrección.

En esos casos, las cuentas quedaron en rojo y el banco podría aplicar intereses hasta que ingrese un nuevo crédito que permita cancelar el saldo negativo. El dirigente sindical recordó que las cláusulas que se aceptan al abrir una caja de ahorro establecen que no se puede disponer de fondos cuyo origen no esté claramente identificado, argumento que la entidad utilizaría para regularizar la situación.

En cuanto a la magnitud del error, Giménez estimó que solo en Mendoza más de 250 mil cuentas sueldos recibieron depósitos indebidos, mientras que a nivel nacional la cifra oscilaría entre 10 y 15 millones de cuentas. “Multiplicar montos de entre 100 mil y 900 mil pesos por esa cantidad de cuentas da una suma financiera enorme”, explicó.

¿Qué pasa con los que utilizaron el dinero?

Actualmente, el sistema ya se encuentra normalizado y el foco está puesto en resolver caso por caso las situaciones de quienes quedaron con saldos negativos.

Desde La Bancaria recomendaron a los usuarios concurrir a sus sucursales para informarse sobre cómo se instrumentará la devolución y pidieron comprensión hacia los trabajadores bancarios, que no fueron responsables del error técnico que originó el problema.