Banco Nación: Paso a paso cómo tenés que hacer para tener la Nueva BNA+

El Banco Nación lanza la nueva BNA+ y según informó la entidad, la plataforma digital unifica operaciones, suma funcionalidades y mejora la experiencia de uso. En esta nota te comentaremos cómo será el proceso de migración desde la app actual.
Luego de anunciar que se renovaría la App de BNA+, finalmente el Banco de la Nación Argentina anunció la llegada de la nueva BNA+ y según indicó en un comunicado será una plataforma digital renovada que busca unificar todas las operaciones bancarias en un solo entorno, con más herramientas y una experiencia simplificada para los usuarios.
En ese sentido, la entidad señaló que la actualización forma parte de un proceso de modernización que apunta a integrar el uso desde dispositivos móviles y computadoras bajo un mismo acceso. De esta manera, los clientes podrán ingresar con el mismo usuario y contraseña, sin importar desde dónde operen.
Entre las principales novedades, la Nueva BNA+ permitirá realizar gestiones con mayor comodidad, incorporar nuevas funcionalidades y operar dentro de un sistema más ágil y seguro. El objetivo es centralizar todos los servicios digitales del banco en una única plataforma, evitando la fragmentación de herramientas.
Banco Nación: ¿Cómo tenés que hacer para tener la Nueva BNA+?
Desde la entidad informaron que el proceso de migración comenzará exclusivamente desde la app actual, a través de un mensaje que invitará a los usuarios a actualizarla. Este será el único canal oficial habilitado para iniciar el cambio, por lo que se recomienda prestar especial atención a posibles intentos de fraude.
Además, cada cliente recibirá una notificación por correo electrónico cuando esté habilitado para realizar la migración. Una vez completado ese paso, también podrá acceder a la nueva versión desde la aplicación.
Nueva BNA+: Paso a paso para actualizar
El banco indicó que la actualización se podrá realizar en simples pasos desde la app vigente, lo que permitirá comenzar a utilizar la Nueva BNA+ de manera inmediata.
También se encuentran disponibles tutoriales en video para facilitar el proceso y despejar dudas, brindando una guía clara para quienes necesiten asistencia durante la transición.
Primer paso
- Ingresá a la App de siempre con tu clavo o verificación de huella o rostro
Segundo Paso
- Seguí las instrucciones para comenzar la descarga de la nueva app
Tercer paso
- En la App vieja, volvé a ingresar y seleccioná “Ya la tengo”
Cuarto Paso
- En la App vieja tocá continuar para copiar el token que aparece en la pantalla
Quinto paso
- En la App nueva, pegá el token
Sexto paso
- En la App nueva aceptá los nuevos términos y condiciones
Séptimo paso
- En la App nueva, creá un usuario y contraseña y seleccioná tu nueva imagen de seguridad
Octavo paso
- Ya podés ingresar y usar la nueva versión del BNA+