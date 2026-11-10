Banco Nación ofrece celulares en 20 cuotas sin interés: cuáles se pueden comprar y cuánto cuestan

El Banco Nación lanzó una serie de ofertas para comprar celulares en hasta 20 cuotas sin interés a través de BNA+ MODO. Hay modelos de Samsung, Motorola, iPhone, TCL y Honor, con descuentos de hasta el 28%. Los precios y las cuotas disponibles.

El Banco Nación ofrece una oportunidad para quienes buscan renovar su teléfono celular y pagar en cuotas. A través de su plataforma de compras, los clientes pueden acceder a distintos modelos de celulares en hasta 20 cuotas sin interés utilizando BNA+ MODO.

La propuesta incluye equipos de distintas marcas y gamas, desde teléfonos económicos hasta modelos de alta gama como los iPhone 17 y Motorola Edge. Además, varios productos tienen descuentos sobre sus precios originales.

Entre las alternativas disponibles aparecen celulares Samsung, Motorola, Apple, TCL, Honor y ZTE. Los valores varían según el modelo y el comercio que lo ofrece.

Qué celulares se pueden comprar en 20 cuotas sin interés con Banco Nación

Estas son algunas de las opciones que aparecen en la plataforma del Banco Nación, con sus precios promocionales y el valor de cada cuota:

Celular Precio promocional 20 cuotas sin interés TCL K70 128 GB $383.959 $19.197,95 KXD A17 Plus 128 GB $390.000 $19.500 Samsung Galaxy A07 128 GB $592.278 $29.613,90 Motorola G17 128 GB $789.999 $39.499,95 Samsung Galaxy A17 128 GB $835.519 $41.775,95 Motorola G67 256 GB $1.253.999 $62.699,95 Motorola G-Max 256 GB $1.711.286 $85.564,30 Samsung Galaxy A37 256 GB $1.971.706 $98.585,30 Samsung Galaxy A57 256 GB $2.286.359 $114.317,95 Motorola Edge 70 Pro 512 GB $3.225.320 $161.266 iPhone 17 256 GB $4.358.420 $217.921 iPhone 17 256 GB $4.814.481 $240.724,05

Los precios corresponden a las publicaciones relevadas y pueden variar según la disponibilidad de cada comercio.

Descuentos de hasta el 28% en celulares

Además de la financiación, algunas ofertas incluyen importantes rebajas sobre los precios originales.

Entre los descuentos publicados se destacan:

Motorola G67: 28% de descuento. Queda en $1.253.999.

Motorola G17: 26% de descuento. Queda en $789.999.

Samsung Galaxy A17: 20% de descuento. Queda en $835.519.

Samsung Galaxy A07: 15% de descuento. Queda en $592.278.

KXD A17 Plus: 13% de descuento. Queda en $390.000.

iPhone 17: hasta 20% de descuento, según la publicación.

También aparecen equipos de alta gama como el Motorola Razr 70 y el Motorola Edge 70 Fusion, con financiación en 20 cuotas sin interés.

Cómo comprar celulares en 20 cuotas con Banco Nación

Para acceder a la financiación, las publicaciones indican que se debe utilizar BNA+ MODO como medio de pago.

La oferta contempla hasta 20 cuotas sin interés. Por otra parte, algunos productos también permiten financiar la compra en hasta 48 cuotas mediante Préstamos BNA, aunque esta alternativa tiene condiciones de financiación diferentes.

Es importante revisar las condiciones de cada publicación antes de realizar la compra, ya que los descuentos, los precios y la disponibilidad dependen del comercio vendedor.