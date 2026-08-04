Banco Nación lanzó nuevos créditos para monotributistas y autónomos: cómo solicitarlos

El Banco Nación ofrece una nueva línea de financiamiento destinada a monotributistas y trabajadores autónomos, con tasa fija, bonificación de hasta 3 puntos porcentuales y plazos de hasta cinco años. Los préstamos pueden utilizarse para capital de trabajo o para realizar inversiones.

El Banco de la Nación Argentina lanzó una nueva línea de créditos destinada a monotributistas y trabajadores autónomos que necesitan financiamiento para sostener sus actividades, afrontar gastos operativos o invertir en el crecimiento de sus emprendimientos.

La propuesta contempla tasa fija, bonificación de hasta 3 puntos porcentuales anuales y plazos de devolución de hasta cinco años, dependiendo del destino del préstamo.

Créditos del Banco Nación para monotributistas y autónomos

La nueva línea está orientada a trabajadores independientes, profesionales y pequeños emprendedores que desarrollan actividades bajo el régimen de monotributo o como autónomos.

El financiamiento puede destinarse tanto a capital de trabajo como a inversiones, de acuerdo con las necesidades de cada solicitante.

Entre las principales características de los préstamos se encuentran:

Tasa fija durante el período de financiación.

durante el período de financiación. Bonificación de tasa de hasta 3 puntos porcentuales anuales.

Créditos para capital de trabajo , con plazos de hasta 3 años .

, con plazos de hasta . Créditos destinados a inversión , con plazos de hasta 5 años .

, con plazos de hasta . Evaluación de la solicitud en función de los ingresos del solicitante.

De esta manera, los monotributistas y autónomos pueden utilizar el financiamiento para cubrir gastos vinculados con el funcionamiento de su actividad, comprar equipamiento, incorporar herramientas o ampliar su capacidad productiva.

Cómo se define el crédito para cada trabajador

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que el Banco Nación realiza un análisis crediticio basado en los ingresos del solicitante.

A partir de esa evaluación, la entidad determina las condiciones de financiamiento teniendo en cuenta la capacidad de pago del trabajador autónomo o monotributista.

Esto permite que el préstamo sea utilizado para diferentes objetivos, desde cubrir necesidades de capital de trabajo hasta concretar inversiones destinadas al crecimiento de la actividad.

Requisitos para acceder al crédito del Banco Nación

Para solicitar uno de estos préstamos, los interesados deben cumplir con determinadas condiciones.

El Banco Nación establece como requisitos:

Tener una antigüedad mínima de 12 meses como monotributista o trabajador autónomo.

como monotributista o trabajador autónomo. La antigüedad se determina tomando como referencia la fecha de inscripción ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) .

. No registrar antecedentes financieros negativos.

Además de estos requisitos, la aprobación queda sujeta al análisis crediticio correspondiente y a la capacidad de pago del solicitante.

Cómo solicitar el préstamo para monotributistas y autónomos

Los interesados en acceder a esta línea de financiamiento pueden iniciar la gestión a través de la página oficial del Banco Nación.

También pueden realizar consultas a través de la línea telefónica 0810-666-4444 o acercarse personalmente a la sucursal del Banco Nación más cercana para conocer las condiciones del crédito y despejar dudas sobre el proceso de solicitud.

La nueva alternativa busca brindar una herramienta de financiamiento para que monotributistas y autónomos puedan sostener sus actividades, afrontar gastos de funcionamiento o realizar inversiones para expandir sus negocios y emprendimientos.