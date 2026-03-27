Banco Nación: cómo podés comprar televisores, heladeras y aires acondicionado en 24 cuotas sin interés y un reintegro de $15000

El Banco de la Nación Argentina puso en marcha una nueva promoción que permite comprar en 24 cuotas sin interés, ideal para quienes buscan financiar productos de alto valor sin pagar recargos.
La oferta incluye una amplia variedad de artículos como celulares, televisores, heladeras, lavarropas, pequeños electrodomésticos y productos de cocina, entre otros rubros disponibles en la tienda oficial.
24 cuotas sin interés del Banco Nación: Cómo funciona la promoción
El beneficio está vigente en toda la República Argentina desde el 25 al 27 de marzo de 2026, y aplica exclusivamente para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA a través de la plataforma BNA+ MODO.
Además, contempla un tope de reintegro de $15.000 por cliente, que se acreditará en la cuenta asociada a la app en un plazo de hasta 30 días.
Condiciones financieras
Uno de los puntos más destacados es que la financiación se ofrece con:
- Tasa Nominal Anual (TNA): 0,00%
- Tasa Efectiva Anual (TEA): 0,00%
- Costo Financiero Total (CFTEA): 0,00%
Esto significa que el precio se mantiene sin intereses a lo largo de las cuotas.
24 cuotas sin interés del Banco Nación: algunas ofertas
- Notebook Exo Smart: $359999 en 24 cuotas de $15000
- Celular Samsung Galaxy: $270000 en 24 cuotas de $11250
- Sommier y colchón 2 plazas: $583000 en 24 cuotas de $24291
- Smart TV TCL 43 pulgadas: $439999 en 24 cuotas de $18.333
¿Cómo comprar con MODO en la Tienda BNA?
Para comprar en Tienda BNA con MODO, selecciona tus productos, elige “MODO” como método de pago y usa la app BNA+ (con la opción “Pagá con MODO”) para escanear el código QR que aparecerá en pantalla. Si compras desde el celular, la app se abrirá automáticamente para confirmar el pago con tus tarjetas vinculadas.
Pasos para realizar la compra: