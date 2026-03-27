Banco Nación: cómo podés comprar televisores, heladeras y aires acondicionado en 24 cuotas sin interés y un reintegro de $15000

El Banco de la Nación Argentina puso en marcha una nueva promoción que permite comprar en 24 cuotas sin interés, ideal para quienes buscan financiar productos de alto valor sin pagar recargos.

La oferta incluye una amplia variedad de artículos como celulares, televisores, heladeras, lavarropas, pequeños electrodomésticos y productos de cocina, entre otros rubros disponibles en la tienda oficial.

24 cuotas sin interés del Banco Nación: Cómo funciona la promoción

El beneficio está vigente en toda la República Argentina desde el 25 al 27 de marzo de 2026, y aplica exclusivamente para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA a través de la plataforma BNA+ MODO.

Además, contempla un tope de reintegro de $15.000 por cliente, que se acreditará en la cuenta asociada a la app en un plazo de hasta 30 días.

Condiciones financieras

Uno de los puntos más destacados es que la financiación se ofrece con:

Tasa Nominal Anual (TNA): 0,00%

Tasa Efectiva Anual (TEA): 0,00%

Costo Financiero Total (CFTEA): 0,00%

Esto significa que el precio se mantiene sin intereses a lo largo de las cuotas.

24 cuotas sin interés del Banco Nación: algunas ofertas