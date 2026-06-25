Banco Nación: cómo es el préstamo para “unificar” deudas y pagarlas a 10 años

El Banco Nación habilitó una nueva línea de préstamos para clientes con cuotas vencidas e impagas. El programa permite refinanciar hasta el 100% de la deuda, unificar pagos en una sola cuota y devolver el dinero en un plazo de hasta 10 años.

El Banco Nación lanzó una nueva línea de préstamos destinada a clientes que tienen cuotas vencidas e impagas y necesitan reorganizar sus deudas. La propuesta permite refinanciar hasta el 100% de las obligaciones, unificarlas en una sola cuota mensual y devolver el dinero en un plazo de hasta 120 meses.

La medida fue anunciada pocos días después de que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobara la Ley de Desendeudamiento Familiar y Personal, que crea un programa de créditos sociales para refinanciar deudas a través del Banco Ciudad. En este caso, la nueva herramienta del Banco Nación está dirigida exclusivamente a clientes de la entidad que atraviesan dificultades para cumplir con sus pagos, pero que aún conservan una buena calificación crediticia.

A quiénes están dirigidos los nuevos préstamos del Banco Nación

La línea está pensada para clientes que registran deudas vencidas dentro del propio Banco Nación y buscan evitar un mayor deterioro de su situación financiera. Según informó la entidad, los préstamos permiten reordenar compromisos, preservar el historial crediticio y mejorar la capacidad de pago mediante cuotas más bajas y plazos más extensos.

Para acceder al beneficio se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener cuotas vencidas e impagas en el Banco Nación.

Estar calificado en situación 1 o 2 en la Central de Deudores del Banco Central.

Cobrar el sueldo o los haberes en el Banco Nación. Quienes no lo hagan deberán transferir su cuenta sueldo a la entidad.

Superar el análisis crediticio realizado por el banco.

Que la cuota del nuevo préstamo no supere el 25% de los ingresos del solicitante.

Desde la entidad aclararon que este programa sólo puede utilizarse para refinanciar deudas existentes. Es decir, no está habilitado para realizar nuevas compras ni para retirar dinero en efectivo.

Cómo son los nuevos créditos para refinanciar deudas

Los préstamos lanzados por el Banco Nación contemplan las siguientes condiciones:

Financiamiento de hasta el 100% de la deuda.

Monto máximo de hasta $100.000.000.

Plazo de devolución de hasta 120 meses, es decir, 10 años.

Sistema de amortización francés.

Pago en cuotas mensuales.

Modalidad UVA.

Posibilidad de optar por cobertura de ajuste CER-CVS.

En cuanto al costo financiero, el banco detalló dos alternativas:

Tasa nominal anual del 10% más actualización por UVA.

Opción con cobertura CER-CVS con una tasa del 11% más UVA.

Cuánto puede bajar la cuota con la refinanciación

El Banco Nación difundió un ejemplo para mostrar el impacto de esta línea en el bolsillo de los clientes. Una deuda de $1.000.000 que hoy tiene una cuota mensual de $67.670 a 36 meses podría refinanciarse a 120 meses con una reducción importante en el valor de la cuota inicial.

En ese caso, los valores serían los siguientes:

En modalidad UVA, la cuota inicial sería de $15.279.

Con cobertura CER-CVS, la cuota ascendería a $16.030.

De esta manera, el cliente puede bajar de forma considerable el monto mensual a pagar, aunque a cambio extiende el plazo total de cancelación de la deuda.

Cómo solicitar el préstamo del Banco Nación

La solicitud de estos nuevos créditos quedó habilitada desde hoy y podrá realizarse hasta el 30 de septiembre de 2026. Los interesados pueden adherirse al programa de tres maneras:

En cualquier sucursal del Banco Nación.

A través de la sección “Refinanciá tus compromisos” del sitio web oficial de la entidad.

Mediante el Contact Center.

De todos modos, el otorgamiento del préstamo no es automático, ya que cada caso quedará sujeto al análisis crediticio que realice el banco.