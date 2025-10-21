Banco Nación BNA+: volvió el colectivo gratis con código QR ¿hasta cuándo?

Había desconcierto sobre si continuaba en octubre la promo para viajar gratis con la Aplicación de BNA+. Lo cierto es que ahora volvió la promo que los bonifica al 100% sin la necesidad de usar MODO.

Después de cierto desconcierto, ya se puede utilizar la promo del Banco Nación para viajar gratis con al App de BNA+. La promo que consiste en un descuento del 100% en el pasaje de colectivo con el Banco Nación se extiende hasta fines de octubre.

La prorroga de la promo se pudo ver en la públicación original de la promoción y en los Términos y Condiciones de la entidad en la cual señala:

“Promoción válida desde el 01/10/2025 al 31/10/2025 en la república argentina para pagos con saldo en cuenta mediante el qr desde la app bna+ realizados únicamente en los validadores sube en colectivos y molinetes en subte. Tope de reintegro $15.000 por cliente compartido entre ambos transportes. El reintegro se verá reflejado dentro de los 30 días posteriores a la fecha del viaje en la cuenta monetaria asociada a la aplicacion bna+. Banco de la nación argentina“.

Si bien lo cierto es que el tope es de $15000, hay otra promo igual pero que la ofrece MODO y que se paga con el mismo lector QR y también ofrece otros $15000 de reintegro.

De esta manera, si juntás las dos promociones tenés un reintegro de $30000 en viajes con la Aplicación del BNA+

.¿Cómo funciona la promoción del BNA para viajar en colectivo?

El beneficio del Banco Nación otorga un reintegro total del valor del pasaje, con un límite de hasta seis viajes diarios. El monto se acredita en la cuenta del usuario en un plazo máximo de 30 días posteriores al viaje.

Existen dos formas de acceder:

Con tarjeta contactless (crédito o débito) Mastercard o Visa del Banco Nación: se debe apoyar la tarjeta en los validadores SUBE habilitados.

se debe apoyar la tarjeta en los validadores SUBE habilitados. Pagando con QR desde la app BNA+: Solo es necesario escanear el código QR del validador SUBE desde la aplicación. El tope es de dos pagos por QR en cada terminal habilitada. Este hay que chequear si funciona.

BNA+: ¿cómo pagar con el código QR?

Para quienes quieran abonar con el QR y ahorrar el 100% en el boleto de colectivos, deben seguir estos pasos:

Abrir la app BNA+ y buscar la opción “Viajar con QR”

Les aparecerá un QR único que se genera por cada pago

Acercar el QR al lector SUBE, el cual posee un escáner en su zona inferior.

En ambos casos, el reintegro se aplica automáticamente en la cuenta asociada al usuario.

¿Hasta cuándo se puede viajar gratis con el BNA?

Desde el Banco Nación indicaron que los usuarios podrán utilizar el beneficio del 100% de reintegro en el pasaje de colectivo hasta el 31 de octubre. Confirmado en la modalidad Contactless.

Provincias y líneas de colectivo habilitadas para usar el beneficio de BNA+

El Banco Nación confirmó que la promo se encuentra activa en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Jujuy, San Luis y Neuquén, entre otras provincias.

En Mendoza, más de 300 líneas de colectivo del Gran Mendoza y de San Rafael forman parte de la iniciativa.

Mendoza | Capital

Líneas: 110 | 120 | 121 | 125 | 126 | 130 | 140 | 150 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 221 | 230 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 240 | 241 | 242 | 250 | 251 | 252 | 260 | 261 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 320 | 330 | 331 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 370 | 371 | 372 | 373 | 389-390-391 | 400 | 401 | 402 | 420 | 421 | 422 | 440 | 441 | 442 | 443 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520 | 520 A | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 A | 590 | 591 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 651 | 652 | 653 | 660 | 661 | 665 | 670 | 675 | 676 | 680 | 697 | 698 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 713 | 714 | 715 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 801 | 802 | 803 | 804 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 823 | 824 | 825 | 830 | 840 | 850 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 875 | 876 | 877 | 878 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 896 | 897 | 898 | 900 | 904 | 905 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 920 | 921 | 925 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 935 | 936 | 937 | 938 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 950 | 951 | 955 | 960 | 965 | 970 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 990 | 991 | 992 | 993 | 995 | 996 | 997 | 1856 | 1873 | 1874

Mendoza | San Rafael

Líneas: 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520A | 541 | 542 | 543 | 544 | 548 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 A