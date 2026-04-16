Banco Nación bajó el scoring para acceder a préstamos hipotecarios: qué implica y quiénes podrían calificar

La posible reducción del puntaje mínimo amplía el acceso a los créditos hipotecarios del Banco Nación y podría reactivar la demanda, en un contexto de tasas más bajas y mayor competencia entre entidades.

En los últimos días, el Banco Nación redujo el nivel de scoring exigido para acceder a sus créditos hipotecarios, pasando de 909 a alrededor de 800 puntos. Aunque la entidad no lo confirmó oficialmente, distintos especialistas del sistema financiero aseguran que el cambio ya se percibe en la práctica.

El scoring es un indicador clave que mide la capacidad crediticia de una persona. A mayor puntaje, mejores condiciones de financiamiento y mayor probabilidad de aprobación. Por eso, una baja en el umbral implica que más personas podrían calificar para obtener un crédito.

Según el economista Federico González Rouco, la reducción del scoring es “clave para el mercado de crédito”, ya que amplía el universo de potenciales tomadores. En la misma línea, Andrés Salinas señaló que, si bien no hay un número oficial, quienes estaban cerca de ese nivel deberían volver a intentar gestionar el préstamo porque “muchos usuarios ya pudieron acceder”.

Desde el banco evitaron confirmar el cambio. Fuentes de la entidad explicaron que el scoring es un parámetro interno, que no se comunica públicamente y que se ajusta de manera dinámica según la operatoria.

La eventual flexibilización no implica una apertura total del crédito. Hasta ahora, con un scoring de 909 puntos, el banco otorgaba cerca de 2.000 préstamos mensuales. Con un requisito menor, se espera que ese número aumente, aunque se mantendrían otros criterios de evaluación.

Los créditos hipotecarios del Banco Nación se otorgan bajo la modalidad UVA, un sistema ajustado por inflación, y actualmente presentan algunas de las tasas más competitivas del mercado.

Contexto: baja de tasas en todo el sistema

La medida se enmarca en un escenario de reducción generalizada de tasas. En los últimos días, entidades como el Banco Credicoop bajaron sus tasas del 12,5% al 8%, mientras que el Banco Macro redujo la suya del 15% al 8,5%.

De acuerdo con Salinas, el promedio del mercado ronda el 9,4%, niveles similares a los de julio de 2025, antes de las elecciones legislativas.

Polémica por créditos a funcionarios

El movimiento también se da en medio de cuestionamientos por el otorgamiento de créditos a empleados del sector público. Según datos oficiales, el Banco Nación ya entregó más de 27.000 préstamos hipotecarios, de los cuales unos 11.200 corresponden a trabajadores estatales, incluyendo funcionarios y legisladores.

Estos créditos se habrían canalizado a través del programa +Hogares, que permite financiar hasta el 90% del valor de la propiedad —por encima del 75% de la línea general— y contempla montos máximos más elevados.

La situación generó pedidos de informes en el Congreso y presentaciones judiciales por parte de la oposición. Desde el Gobierno, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo defendieron la operatoria y rechazaron irregularidades.

Incluso, Caputo aseguró haber recomendado a funcionarios acceder a este tipo de financiamiento. Desde el banco, en tanto, insisten en que no existe un trato diferencial y que los créditos se otorgan bajo criterios objetivos.

¿Qué cambia para quienes buscan un crédito?

Si se confirma la baja del scoring, el principal impacto será una mayor accesibilidad. Personas que antes quedaban afuera por no alcanzar el puntaje mínimo ahora podrían tener una oportunidad.

Sin embargo, seguirán siendo determinantes factores como los ingresos, la estabilidad laboral, el nivel de endeudamiento y el historial crediticio. En ese marco, especialistas recomiendan revisar la situación financiera personal y, si se estuvo cerca del umbral anterior, volver a iniciar el trámite.