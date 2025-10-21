Bancarios y un salario inicial cercano a los $2 millones: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento de octubre?

Con la nueva actualización, el salario inicial del sector se eleva a casi $1,92 millones. Además, el gremio acordó un incremento en el bono por el Día del Bancario y acumula un 22% de suba en lo que va de 2025.

La Asociación Bancaria anunció un nuevo acuerdo de actualización salarial que establece un aumento del 2,1% para los trabajadores del sector, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La suba será retroactiva y se abonará junto con los sueldos de octubre, según informó el gremio.

Con este ajuste, el salario inicial bancario asciende a $1.915.982,88, al que se suma el concepto de Participación en las Ganancias (ROE) conforme a la escala correspondiente.

El acuerdo también contempla un incremento en el bono por el Día del Bancario, que pasa a tener un monto mínimo de $1.708.032,46, con la posibilidad de nuevos ajustes según la evolución de la inflación en los próximos meses.

De esta manera, los bancarios acumulan un 22% de aumento salarial en lo que va de 2025, tomando como base los sueldos de diciembre de 2024. La mejora se aplica a todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye todos los adicionales convencionales y no convencionales.

El sistema de actualización mensual que mantienen la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias —entre ellas Abappra, Adeba, ABA y el Banco Central de la República Argentina (BCRA)— ha permitido sostener el poder adquisitivo de los empleados frente al avance de los precios.

Tras la firma del acuerdo, el gremio emitió un comunicado en el que subrayó que las paritarias activas y el monitoreo constante del IPC garantizan que los trabajadores bancarios no pierdan ingresos reales frente a la inflación. La política de revisiones mensuales, remarcaron, busca mantener el salario del sector financiero alineado con la evolución del costo de vida.