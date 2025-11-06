Bancarios: ¿de cuánto es el bono que cobran por su día?

Este jueves 6 de noviembre se celebra en toda la Argentina el Día del Bancario, una fecha emblemática para los trabajadores del sistema financiero que conmemora la fundación de la Asociación Bancaria (AB) en 1924. Como ocurre cada año, no habrá atención en las sucursales bancarias, ya que se trata de un feriado nacional para el sector.

Durante la jornada, las entidades financieras permanecerán cerradas y no se podrán realizar operaciones presenciales, como depósitos, extracciones por ventanilla o gestiones de productos. Sin embargo, los canales digitales —homebanking, cajeros automáticos, aplicaciones móviles y billeteras virtuales— funcionarán con normalidad para efectuar transferencias, pagos y consultas.

Bancarios: ¿de cuánto es el bono extra?

En el marco de la celebración, los trabajadores del sector perciben un bono extraordinario, establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, que en 2025 asciende a $1.708.032,46. Este reconocimiento económico es una compensación adicional que se abona todos los años con motivo del Día del Bancario y constituye uno de los logros históricos de la organización gremial.

“El Día del Bancario es mucho más que un feriado sectorial: representa una fecha de reivindicación y memoria colectiva”, según destacó la Asociación Bancaria en su comunicado oficial, esta jornada resume “una lucha de casi un siglo que ha permitido conquistar derechos clave”, como la jornada laboral reducida, las licencias extendidas, las escalas salariales, los adicionales por fallas de caja, la participación en ganancias (ROE), el pago por guardería y los protocolos de género.

La organización también recordó que el feriado había sido eliminado durante la última dictadura cívico-militar y fue restaurado posteriormente, recuperando así su valor histórico y simbólico para el sector financiero.

En su mensaje de este año, La Bancaria reafirmó su postura crítica frente a las reformas laborales impulsadas por el Gobierno nacional y renovó su compromiso con la defensa de la banca pública, los salarios dignos y la negociación colectiva.

“Seguiremos defendiendo el empleo con derechos y resistiendo cualquier intento de precarización”, expresaron desde el gremio que conduce Sergio Palazzo.

Bancos: cómo son los servicios durante el feriado

Aunque las sucursales permanecerán cerradas este jueves, los clientes podrán operar con normalidad a través de los cajeros automáticos, las terminales de autoservicio y las plataformas digitales.

Los bancos recomiendan adelantar trámites presenciales o pagos con vencimiento y recordar que las operaciones electrónicas —como transferencias o pagos con QR— no se verán afectadas por el feriado bancario.

De esta manera, el Día del Bancario 2025 se celebra una vez más como una jornada de descanso, reconocimiento y orgullo gremial, a cien años de la creación de la organización que marcó la historia laboral del sistema financiero argentino.