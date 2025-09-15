Bancarios: ¿de cuánto es el aumento en septiembre y cuál es el salario inicial?

La Asociación Bancaria acordó un nuevo aumento salarial del 1,9 % para agosto, que se abonará de forma retroactiva con los sueldos de septiembre. Con este ajuste, el salario inicial asciende a $1.930.971 y el bono por el Día del Bancario se actualiza a más de $1.6 millones. El gremio acumula un 19,5 % de incremento en lo que va del año.

La Asociación Bancaria (AB) cerró un nuevo acuerdo salarial que establece un incremento del 1,9% para los trabajadores del sector, correspondiente al mes de agosto de 2025. El ajuste se aplicará en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec y será abonado de forma retroactiva junto con los haberes de septiembre.

Con esta actualización, el salario inicial para los empleados bancarios asciende a $1.930.971,08. Este monto está compuesto por un sueldo básico de $1.876.720,94 y $54.250,14 en concepto de Participación en las Ganancias (ROE).

Además, el bono mínimo por el Día del Bancario fue actualizado a $1.673.031,80. Desde el gremio se informó que este valor continuará ajustándose conforme a la evolución inflacionaria hasta el momento de su pago.

Paritarias: ¿cuál es el aumento anual?

Con el nuevo acuerdo, los bancarios acumulan un incremento salarial del 19,5% en lo que va de 2025, tomando como referencia los sueldos de diciembre de 2024. La suba alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye los adicionales convencionales y no convencionales.

Desde el sindicato que conduce Sergio Palazzo, se destacó que la continuidad de los ajustes mensuales permite preservar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico complejo. También se remarcó la importancia de mantener paritarias activas como herramienta de protección salarial.

El acuerdo fue firmado con los representantes de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abappra), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La Asociación Bancaria confirmó que los sueldos del sector seguirán actualizándose mes a mes, en línea con la inflación oficial.