Bancarios: ¿cuánto cobrarán en septiembre con el aumento?

El acuerdo firmado por la Asociación Bancaria eleva el salario inicial a casi $1,9 millones, con cláusula de actualización automática por inflación. Mientras tanto, otros gremios también logran mejoras por fuera de la pauta oficial del 1% mensual, en medio de negociaciones con Economía y las cámaras empresariales.

Con el nuevo acuerdo salarial firmado por la Asociación Bancaria, el sueldo inicial de los empleados bancarios se elevó a $1.895.421,83, incluyendo el plus por participación en las ganancias. La mejora, que rige desde julio, representa un incremento acumulado del 17,3% respecto a los salarios de diciembre de 2023.

La Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, pactó con las cámaras del sector una actualización automática de los sueldos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. El nuevo salario base será de $1.842.170,43, al que se suma un adicional de $53.251,40 por participación en las ganancias. El retroactivo correspondiente se abonará con los haberes de agosto.

El gremio aclaró que la actualización aplica a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales.

Además, se estableció que el monto mínimo por el Día del Bancario será de $1.642.231,21, sujeto a futuras correcciones.

Por la rentabilidad del sector, la paritaria bancaria se mantiene fuera de la pauta salarial del 1% mensual fijada por el Ministerio de Economía. El acuerdo fue firmado con ABAPPRA, ABA, ADEBA y el Banco Central.

¿Cuánto cobrarán los bancarios con el aumento de septiembre?

De esta manera los bancarios cobrarán en septiembre

Salario Base: $1.842.170,43

Adicional: $53.251,40

Otros gremios también superan el tope oficial

En las últimas semanas, otros sindicatos lograron acuerdos por encima del límite oficial: