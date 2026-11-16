Bancarios acordaron un aumento: este es el millonario sueldo para un empleado que recién empieza

La Asociación Bancaria acordó un nuevo aumento salarial del 2,2% para octubre, en el marco de la negociación paritaria con las cámaras empresariales del sector. La actualización alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo y eleva el sueldo inicial de los bancarios por encima de los $2,6 millones.

Con la incorporación de la participación en ganancias (ROE), el ingreso inicial total quedó establecido en $2.683.718,55.

El incremento se aplica sobre las remuneraciones mensuales brutas, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También contempla los adicionales convencionales y no convencionales.

Cuánto cobra un bancario en noviembre de 2026

Tras la actualización correspondiente a octubre, los principales valores salariales del sector quedaron conformados de la siguiente manera:

Salario básico inicial: $2.608.320,16.

Participación en ganancias (ROE): $75.398,39.

Ingreso inicial total: $2.683.718,55.

De esta manera, los trabajadores bancarios acumulan una mejora salarial del 26,3% entre enero y octubre de 2026, tomando como referencia los haberes vigentes en diciembre de 2025.

De cuánto es el bono por el Día del Bancario

El acuerdo paritario también estableció el monto inicial del bono correspondiente al Día del Bancario, que quedó fijado en $2.325.227,20.

Este importe no permanecerá congelado, ya que el sindicato informó que se actualizará mensualmente hasta la fecha prevista para su pago, en noviembre de 2027.

Desde la Asociación Bancaria destacaron que el mecanismo de actualización salarial tiene como objetivo acompañar la evolución de los precios y preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.