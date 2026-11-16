Una mujer de 32 años murió tras ser atropellada por un auto en San Martín

Un accidente vial con consecuencias fatales ocurrió este domingo por la noche en San Martín. Una mujer de 32 años murió luego de ser atropellada por un automóvil en la intersección de calle 4 y Ruta 50.

El siniestro se registró alrededor de las 22.35 y tuvo como protagonistas a un Volkswagen Gol, conducido por un joven de 22 años, y a la mujer que cruzaba la calzada por la senda peatonal.

Según manifestó el conductor a la Policía, circulaba por Ruta 50 en dirección al oeste cuando, al llegar al cruce con calle 4, impactó contra la peatona, que atravesaba la calzada en dirección norte.

Tras el accidente, la mujer fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladada al Hospital Perrupato. Sin embargo, desde el centro asistencial informaron posteriormente su fallecimiento.

Por disposición de la Oficina Fiscal, se realizó el dosaje de alcohol al conductor, que arrojó resultado negativo (0,00 gramos por litro). Además, se ordenó la retención del vehículo y la realización de las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.