Autos usados: ¿cuánto cuestan un Gol o un Corsa 2016 a fines de año?

En noviembre se vendieron más de 132 mil autos usados, con una baja intermensual y respecto al año pasado, aunque el acumulado de 2025 mantiene una suba cercana al 10% y el Volkswagen Gol continúa como el modelo más elegido.

Durante los primeros once meses del año, el mercado de autos usados mostró un desempeño positivo en términos acumulados, aunque noviembre registró una caída en las operaciones mensuales. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), entre enero y noviembre de 2025 se comercializaron 1.735.030 vehículos usados en todo el país.

En el mes de noviembre se vendieron 132.089 unidades, lo que representó una baja del 12,62% en comparación con el mismo mes de 2024, cuando se habían registrado 151.174 operaciones. La disminución también se evidenció frente a octubre de este año, mes en el que se habían comercializado 166.285 vehículos, marcando una caída intermensual del 20,56%.

A pesar de este retroceso puntual, el balance del período enero-noviembre resulta favorable. Las ventas acumuladas crecieron un 9,48% respecto al mismo período del año pasado, cuando se habían transferido 1.584.756 unidades, lo que refleja un mayor movimiento del mercado a lo largo de 2025.

En cuanto a las preferencias de los compradores, noviembre volvió a confirmar al Volkswagen Gol como el auto usado más vendido del país. Durante ese mes se comercializaron 7.083 unidades de este modelo, que continúa liderando el ranking gracias a su confiabilidad, costos de mantenimiento accesibles y amplia disponibilidad en el mercado.

Autos usados: ¿cuánto cuesta un Gol o un Corsa Classic en diciembre de 2025?

Según la actualización de valores, estos son los precios de referencia para dos de los modelos más buscados:

Gol 2016:

Estos son los precios según el modelo del auto

3p 1,4l Power 4g $8.955.000 3p 1,4l Power 4g Dh A/c $10.113.000 5p 1,4l Power 4g $9.651.000 5p 1,4l Power 4g Dh A/c $10.905.000

Chevrolet Corsa Classic 2016

Estos son los precios según el modelo del auto:

4p 1,4 Ls A/c Dh Abg Abs $9.614.000 4p 1,4 Ls A/c Dh Abg Abs Pack $9.957.000

Nota: estos precios son de referencia, hay que evaluar el estado general del auto antes de una venta.

¿Cuál fue el auto más vendido en noviembre del 2025?

Estos son los autos más vendidos en noviembre del 2025