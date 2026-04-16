Autos usados: ¿cuánto cuesta un Gol o un Corsa Classic 2016?

El mercado de usados repuntó en marzo y modelos accesibles como el Gol y el Classic 2016 siguen entre los más buscados: cuáles son sus precios actuales y por qué continúan siendo una opción elegida.

El mercado de autos usados mostró una leve recuperación en marzo, luego de un comienzo de año marcado por la inestabilidad. En ese contexto, modelos populares como el Volkswagen Gol y el Chevrolet Classic 2016 siguen entre los más buscados por quienes buscan un vehículo accesible en Argentina.

Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en marzo se vendieron 153.995 vehículos usados, lo que representa una suba del 8,16% interanual y un crecimiento del 18,25% frente a febrero. Sin embargo, en el acumulado del primer trimestre se registró una baja del 5,23% respecto al mismo período de 2025.

El secretario de la entidad, Alejandro Lamas, explicó que “el mercado recuperó volumen y fue el mejor mes desde que comenzó el año”, aunque advirtió que todavía se trata de un escenario “muy inestable”.

Cuánto cuesta un Volkswagen Gol 2016

El Volkswagen Gol Trend 2016 —uno de los autos más vendidos del país durante años— presenta precios que varían según la versión y el equipamiento, pero se ubica aproximadamente en los siguientes valores de referencia:

Versiones base: desde $9.500.000

Versiones intermedias (Trendline): entre $10.200.000 y $11.600.000

Versiones full (Highline o similares): entre $12.000.000 y $14.200.000

Las diferencias responden a factores como la cantidad de puertas, el nivel de equipamiento y el estado general del vehículo.

Cuánto cuesta un Chevrolet Classic 2016

En el caso del Chevrolet Classic 2016, otro modelo muy elegido por su bajo costo de mantenimiento, los precios son más accesibles:

Versión LS: desde $8.859.000

Versión LS Pack: alrededor de $9.175.000

Se trata de una opción económica dentro del segmento de sedanes compactos, lo que explica su alta demanda en el mercado de usados.

Un mercado con señales mixtas

Desde la CCA señalaron que, si bien las agencias lograron adaptarse y recuperar stock de modelos demandados, persisten dificultades como la presión impositiva, la baja rentabilidad y tasas de financiamiento poco competitivas.

A esto se suma una mayor competencia por la llegada de nuevas marcas al país, lo que obliga al sector a ajustarse constantemente a un mercado cambiante.

En ese escenario, tanto el Gol como el Classic continúan siendo referencias clave para quienes buscan un auto usado confiable y dentro de un rango de precios relativamente accesible.