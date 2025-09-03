Autos usados: ¿cuánto cuesta un Gol o un Corsa 2015 en septiembre del 2025?

El mercado de autos usados mantiene un alto nivel de actividad en 2025, con el VW Gol Trend y el Chevrolet Corsa Classic entre los modelos más vendidos. Los precios actualizados en septiembre y el crecimiento de las ventas en el interior del país confirman la vigencia del sector.

El mercado de autos usados en Argentina mantiene un nivel de actividad alto y una demanda sostenida, con modelos clásicos que siguen liderando las ventas. Entre ellos, el Volkswagen Gol Trend y el Chevrolet Corsa Classic 2015 se consolidan como opciones preferidas por los compradores, tanto por su disponibilidad como por su valor de reventa.

Precios actualizados a septiembre de 2025

Según la actualización de valores, estos son los precios de referencia para dos de los modelos más buscados:

Volkswagen Gol Trend 3 Puertas 1.6 Serie 2015: $10.009.000

$10.009.000 Chevrolet Corsa Classic 4 Puertas 1.4 LS A/C DH ABG ABS 2015: $8.803.000

Ambos modelos sumaron más de 15.000 unidades vendidas en julio, lo que confirma su vigencia en el mercado.

Un mercado que sigue en movimiento

Pese a una leve baja en la comparación mensual, julio fue el mejor mes del año para el sector. Según Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor, las ventas crecieron un 24% respecto a junio y acumulan casi 1.100.000 unidades transferidas en los primeros siete meses de 2025, superando ampliamente los registros de 2024.

El interior del país, protagonista

El mayor crecimiento interanual en ventas se registró fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las provincias con mayores incrementos fueron:

Formosa: +46,66%

+46,66% Neuquén: +42,07%

+42,07% La Rioja: +39,91%

También destacaron Catamarca (+37,55%), Jujuy (+36,98%) y Chaco (+36,73%), entre otras.

Lo que se espera para el resto del año

Lamas anticipó un segundo semestre estable, condicionado a que no se produzcan cambios bruscos en el escenario económico. Además, subrayó que la financiación será una herramienta clave para sostener y ampliar el mercado.

Los usados más vendidos en julio