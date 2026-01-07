Autos usados con préstamo del Banco Nación: cómo pagar un Gol de $10 millones con cuotas de $385000

El Banco Nación mantiene el programa para financiar la compra de autos usados y 0 kilómetro. Para un crédito de $10 millones se puede devolver en 72 cuotas.
El Banco Nación mantiene en el 2026 su línea de créditos “+Autos” con una importante baja en la tasa de interés y nuevas condiciones que vuelven a ubicar al programa entre las opciones más accesibles del mercado. Con una TNA del 41%, muchos argentinos ya empezaron a calcular cuánto puede costar hoy financiar un vehículo usado o 0 km.
Esta actualización convierte al crédito “+Autos” del Banco Nación en una alternativa competitiva para quienes buscan cambiar el auto sin pagar tasas imposibles.
¿Qué ofrece el crédito “+Autos”?
El programa permite financiar hasta $100.000.000, cubriendo el 100% del valor del vehículo, incluidos los impuestos. Es un préstamo personal no prendario, otorgado a sola firma y disponible para clientes y no clientes.
Los puntos más importantes del plan:
-
Hasta 72 meses de plazo.
-
Gestión 100% digital desde concesionarias adheridas.
-
Aplica para autos, pick ups y utilitarios, 0km o usados de hasta 10 años, nacionales o importados.
-
Solo se requiere DNI para iniciar el trámite.
Eso sí: el financiamiento no cubre patentamiento ni gastos administrativos.
Crédito del Banco Nación: Cuánto pago de cuota si compro un auto de 10 millones de pesos
Si querés comprar un auto de aproximadamente $10.000.000 con el crédito del Banco Nación, vas a pagar por mes $386587 en 72 cuotas.
El ingreso mínimo requerido es de $1.288.626
Acá podés simular tu crédito en Banco Nación: + Autos
Autos usados: ¿cuánto cuesta un Gol o un Corsa Classic?
Según la actualización de valores, estos son los precios de referencia para dos de los modelos más buscados:
-
Gol 2016:
Estos son los precios según el modelo del auto
|3p 1,4l Power 4g
|$8.955.000
|3p 1,4l Power 4g Dh A/c
|$10.113.000
|5p 1,4l Power 4g
|$9.651.000
|5p 1,4l Power 4g Dh A/c
|$10.905.000
-
Chevrolet Corsa Classic 2016
Estos son los precios según el modelo del auto:
|4p 1,4 Ls A/c Dh Abg Abs
|$9.614.000
|4p 1,4 Ls A/c Dh Abg Abs Pack
|$9.957.000
Nota: estos precios son de referencia, hay que evaluar el estado general del auto antes de una venta.
Cómo solicitar el crédito del Banco Nación
El trámite es totalmente digital y arranca en una concesionaria adherida. Allí se cargan los datos del comprador y el sistema aprueba el crédito en el momento.
Los pasos son:
-
Acercarse a una concesionaria participante.
-
Presentar DNI.
-
Elegir el vehículo.
-
Completar la evaluación crediticia online.
Si el comprador no es cliente del BNA, deberá descargar la app BNA+ y activar una cuenta para finalizar el proceso.
¿Quiénes pueden acceder al programa?
Pueden solicitarlo:
-
Mayores de 18 años con capacidad crediticia.
-
Trabajadores en relación de dependencia.
-
Autónomos y monotributistas.
-
Jubilados y pensionados.