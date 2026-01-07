Autos usados con préstamo del Banco Nación: cómo pagar un Gol de $10 millones con cuotas de $385000

El Banco Nación mantiene el programa para financiar la compra de autos usados y 0 kilómetro. Para un crédito de $10 millones se puede devolver en 72 cuotas.

El Banco Nación mantiene en el 2026 su línea de créditos “+Autos” con una importante baja en la tasa de interés y nuevas condiciones que vuelven a ubicar al programa entre las opciones más accesibles del mercado. Con una TNA del 41%, muchos argentinos ya empezaron a calcular cuánto puede costar hoy financiar un vehículo usado o 0 km.

Esta actualización convierte al crédito “+Autos” del Banco Nación en una alternativa competitiva para quienes buscan cambiar el auto sin pagar tasas imposibles.

¿Qué ofrece el crédito “+Autos”?

El programa permite financiar hasta $100.000.000, cubriendo el 100% del valor del vehículo, incluidos los impuestos. Es un préstamo personal no prendario, otorgado a sola firma y disponible para clientes y no clientes.

Los puntos más importantes del plan:

Hasta 72 meses de plazo.

Gestión 100% digital desde concesionarias adheridas.

Aplica para autos, pick ups y utilitarios, 0km o usados de hasta 10 años , nacionales o importados.

Solo se requiere DNI para iniciar el trámite.

Eso sí: el financiamiento no cubre patentamiento ni gastos administrativos.

Crédito del Banco Nación: Cuánto pago de cuota si compro un auto de 10 millones de pesos

Si querés comprar un auto de aproximadamente $10.000.000 con el crédito del Banco Nación, vas a pagar por mes $386587 en 72 cuotas.

El ingreso mínimo requerido es de $1.288.626

Acá podés simular tu crédito en Banco Nación: + Autos

Autos usados: ¿cuánto cuesta un Gol o un Corsa Classic?

Según la actualización de valores, estos son los precios de referencia para dos de los modelos más buscados:

Gol 2016:

Estos son los precios según el modelo del auto

3p 1,4l Power 4g $8.955.000 3p 1,4l Power 4g Dh A/c $10.113.000 5p 1,4l Power 4g $9.651.000 5p 1,4l Power 4g Dh A/c $10.905.000

Chevrolet Corsa Classic 2016

Estos son los precios según el modelo del auto:

4p 1,4 Ls A/c Dh Abg Abs $9.614.000 4p 1,4 Ls A/c Dh Abg Abs Pack $9.957.000

Nota: estos precios son de referencia, hay que evaluar el estado general del auto antes de una venta.

Cómo solicitar el crédito del Banco Nación

El trámite es totalmente digital y arranca en una concesionaria adherida. Allí se cargan los datos del comprador y el sistema aprueba el crédito en el momento.

Los pasos son:

Acercarse a una concesionaria participante. Presentar DNI. Elegir el vehículo. Completar la evaluación crediticia online.

Si el comprador no es cliente del BNA, deberá descargar la app BNA+ y activar una cuenta para finalizar el proceso.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

Pueden solicitarlo: