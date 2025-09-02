Autos 0 km: qué modelos aumentaron en septiembre y cuál es el más barato del mercado

Las automotrices aplicaron aumentos de hasta el 7,5% en septiembre, con ajustes que impactan en modelos populares como Onix, Yaris y Kwid. Este último sigue siendo el 0 km más barato del mercado, con un precio actualizado de $22.160.000.

Con el inicio de septiembre, las principales automotrices actualizaron sus listas de precios en Argentina. El ajuste responde al impacto de la suba del dólar y a la dinámica inflacionaria, aunque la demanda de vehículos nuevos se mantiene firme. Según datos del sector, los aumentos aplicados este mes oscilan entre el 3% y el 6%, dependiendo de la marca y el modelo.

Autos 0km ¿Qué marcas aumentaron?

Estos son los que más aumentaron:

Renault : Subas del 3,6% en la mayoría de sus modelos. El nuevo Kardian trepó un 5,6%.

: Subas del 3,6% en la mayoría de sus modelos. El nuevo Kardian trepó un 5,6%. Toyota : Ajustes del 4% en Hilux, SW4, Hiace y Corolla Cross; y del 6% en Yaris y Corolla sedán.

: Ajustes del 4% en Hilux, SW4, Hiace y Corolla Cross; y del 6% en Yaris y Corolla sedán. Ford : Incremento promedio del 4,2%, con picos de hasta 6% en versiones de Ranger y SUV importados.

: Incremento promedio del 4,2%, con picos de hasta 6% en versiones de Ranger y SUV importados. Chevrolet : Aumentos entre el 2% y el 7,5%, según versión. El Onix subió 7,5% en sus variantes más accesibles.

: Aumentos entre el 2% y el 7,5%, según versión. El Onix subió 7,5% en sus variantes más accesibles. Fiat, Peugeot y Citroën (Stellantis): Suba mínima del 0,5%, tras haber aplicado un 12% en agosto.

En contraste, Mercedes-Benz mantuvo sin cambios los precios de la Sprinter por tercer mes consecutivo.

¿Cuál es el auto más barato en septiembre?

El modelo más económico del mercado argentino sigue siendo el Renault Kwid, que en septiembre pasó de $21.390.000 a $22.160.000, tras un aumento del 3,6%. Este hatchback compacto se posiciona como la opción de entrada para quienes buscan un 0 km accesible, con equipamiento básico y bajo consumo.

Ranking de los 0 km más baratos (versión base)

Estos son los modelos más baratos del mercado:

Modelo Precio desde (septiembre 2025) Renault Kwid $22.160.000 Fiat Mobi $24.096.000 Hyundai HB20 $24.600.000 Chevrolet Onix $25.560.900 Toyota Yaris $26.721.000 JAC S2 $26.860.000 Citroën C3 $27.840.000 Fiat Argo $27.898.000 Fiat Cronos $27.959.000 Toyota Yaris (actualizado) $28.324.000

¿Qué tener en cuenta antes de comprar?

Los precios publicados son valores de lista sugeridos por las terminales. En la práctica, pueden variar según concesionario, incluir bonificaciones, gastos administrativos o planes de financiación. Además, los suscriptores de planes de ahorro deben considerar que las cuotas se ajustan por el valor de lista, no por el precio final de transacción.