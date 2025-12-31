Autos 0 kilómetros: los 10 modelos más baratos para comenzar el año

Con subas de precios moderadas y estrategias enfocadas en el volumen de ventas, las automotrices cerraron diciembre con cambios en el ranking de los autos 0 km más accesibles, una oferta cada vez más ajustada entre citycar y compactos, y el Renault Kwid nuevamente al frente como el modelo más barato del mercado.

Con subas de precios moderadas, las automotrices buscan revertir la caída en las ventas de autos 0 km registrada en los últimos meses. En ese contexto, diciembre llega con cambios en el ranking de los diez modelos más accesibles del mercado argentino, donde la brecha de precios entre los citycar y los compactos del segmento B continúa achicándose.

Si bien algunos vehículos tuvieron incrementos mayores que otros, el efecto general fue una mayor compresión de la oferta. A la vez, casi todas las marcas profundizaron la diferencia entre las versiones de entrada de gama y las de equipamiento medio y alto. Esta estrategia apunta a competir con modelos de bajo margen, pero con mayor volumen de operaciones, especialmente a través de planes de ahorro, donde se toma como referencia la versión más económica.

En este escenario, el Renault Kwid se mantiene como el auto más barato del país, aunque con un aumento del 3,5% respecto de noviembre.

Renault Kwid: $26.510.000

Pese a la suba, el Kwid continúa liderando el ranking. Importado desde Brasil, se ofrece en dos versiones —Iconic Bitono y Outsider— con el mismo precio. Entre noviembre y diciembre pasó de $25.610.000 a $26.510.000.

Fiat Mobi: $26.643.000

El Fiat Mobi, el otro citycar del mercado argentino, tuvo un incremento más leve, del 1,6%, lo que le permitió acercarse al Kwid. Llega desde Brasil en una única versión Trekking y su volumen de ventas es limitado, ya que Stellantis prioriza su comercialización mediante planes de ahorro.

Hyundai HB20: $27.600.000

Fue el único modelo del top 10 que no registró aumentos en diciembre. Fabricado en Brasil, el importador decidió mantener los precios de noviembre y sumar una bonificación de entre $1 millón y $1,2 millones para unidades patentadas durante este mes, lo que podría impulsar sus ventas de fin de año.

Fiat Argo: $29.774.000

También con un aumento del 1,6%, el Fiat Argo se consolida como el modelo brasileño de mayor disponibilidad dentro de Stellantis. Es la variante hatchback del Cronos y cuenta con una sola versión, a diferencia del sedán argentino.

Fiat Cronos: $30.467.000

El auto argentino más barato del mercado y uno de los más vendidos del año. Producido en Córdoba, el Cronos renovó su diseño en mayo y recuperó protagonismo comercial. La versión Like 1.3 tuvo una suba del 1,75% en diciembre.

Citroën C3 VTi Feel: $30.790.000

Stellantis aplicó un aumento del 1,6% a toda la gama Citroën importada. El C3 VTi Feel, el modelo más accesible de la marca, se mantiene como el único con denominación C3 tras la reconfiguración de la familia, que incluyó cambios de nombre en Aircross y Basalt.

Chevrolet Onix y Onix Plus: $30.887.900

General Motors ajustó los precios un 1,5% para toda la gama. Con motor turbo 1.0 de serie en todas sus versiones, el Onix se destaca por su equilibrio entre equipamiento, tecnología y valor.

Peugeot 208 Active: $30.890.000

El hatchback producido en El Palomar tuvo uno de los aumentos más bajos del mes, apenas un 1%. Es el segundo modelo nacional dentro del ranking y ofrece cinco versiones que van desde opciones atmosféricas hasta el GT turbo.

Citroën Basalt VTi Live: $31.670.000

El SUV más barato del mercado y el primer SUV Coupé en el ordenamiento por precio. Importado de Brasil, aumentó un 1,6% en diciembre, lo que implicó una suba exacta de $500.000 respecto de noviembre.

Toyota Yaris XS: $32.473.000

Cierra la lista de los diez más accesibles y se mantiene como el auto más vendido del año. Toyota aplicó un aumento del 4% para toda la gama, el mayor ajuste del ranking en diciembre, en un contexto marcado por la menor producción en Brasil durante los últimos meses.

Así, el cierre del año muestra un mercado con precios más alineados entre modelos y una competencia cada vez más ajustada en el segmento de entrada, donde las estrategias comerciales y financieras ganan protagonismo frente a los aumentos moderados.