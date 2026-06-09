Autos 0 kilómetros: ¿cuáles son los 10 autos más baratos en junio 2026?

Los precios de los vehículos 0km volvieron a actualizarse en junio y ya quedó definido el ranking de los autos más baratos de Argentina. Desde modelos urbanos hasta un eléctrico chino, cuánto cuesta hoy acceder a un vehículo nuevo.

El mercado automotor volvió a registrar movimientos de precios en junio y ya quedó definido el nuevo ranking de los autos 0km más baratos de Argentina. En un contexto de mayor competencia, más oferta y llegada de modelos importados, las opciones de entrada al segmento se concentran en vehículos urbanos, de bajo consumo y costos de mantenimiento relativamente contenidos.

El modelo más económico continúa siendo el Renault Kwid, aunque nuevos competidores, especialmente importados y de origen chino, comenzaron a reducir la diferencia de precios y a disputar el segmento más accesible.

Cuáles son los 10 autos más baratos de Argentina en junio

De acuerdo con los valores actualizados del mercado, este es el listado de los modelos 0km más accesibles del país:

Renault Kwid — $25.710.000 JMEV Easy EV — $27.310.500 Hyundai HB20 — $27.600.000 Fiat Mobi — $28.000.000 Suzuki Swift Hybrid — $30.462.900 Fiat Argo — $30.700.000 Peugeot 208 Active — $31.460.000 Chevrolet Onix LT 1.0 — $31.500.000 Fiat Cronos Live — $31.600.000 Citroën C3 VTi Feel — $32.170.000

Actualmente, para acceder a un vehículo nuevo dentro del rango más bajo del mercado se necesita entre $25,7 millones y $32,2 millones, según el modelo elegido.

Renault Kwid, el auto más barato del país

El liderazgo se mantiene en manos del Renault Kwid, un citycar importado desde Brasil que continúa siendo la puerta de entrada al mercado de los 0km.

Su propuesta combina dimensiones compactas, bajo consumo de combustible y costos de mantenimiento accesibles, características clave para quienes buscan un vehículo económico para uso urbano. Además, sigue siendo uno de los pocos modelos que permanece por debajo de la barrera de los $26 millones, un umbral que gran parte del mercado ya superó.

Stellantis domina el segmento económico

Uno de los datos destacados del ranking es el fuerte predominio del grupo Stellantis, que logra posicionar cinco modelos dentro del top 10 de los autos más baratos del país.

Entre ellos aparecen el Fiat Mobi, Fiat Argo, Fiat Cronos, Citroën C3 y Peugeot 208, una presencia que refleja la estrategia del grupo para cubrir el segmento de entrada con distintas alternativas, tanto de fabricación nacional como importadas.

La sorpresa del ranking: un auto eléctrico entre los más baratos

El dato más llamativo del listado es la irrupción del JMEV Easy EV, que se convirtió en el segundo vehículo más económico de Argentina y el auto eléctrico más accesible del mercado.

Con un precio de $27.310.500, el modelo importado desde China logró ubicarse por delante de varios vehículos tradicionales con motor a combustión, marcando una tendencia que comienza a consolidarse.

Su aparición refleja un cambio gradual en el mercado: los autos eléctricos empiezan a reducir sus precios y a ganar espacio en los segmentos más económicos, un escenario que hasta hace poco parecía lejano en Argentina.

Si bien los valores de los 0km continúan siendo elevados para gran parte de los consumidores, la mayor competencia, los ajustes de precios y la llegada de nuevos importados ampliaron la oferta dentro del segmento más accesible.