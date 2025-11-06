Autos 0 kilómetro: se reactivaron los créditos ¿qué autos tienen financiación a tasa cero?

Tras las elecciones legislativas y un escenario económico más estable, las principales terminales del país relanzan sus políticas comerciales con financiamiento a tasa subsidiada. Fiat, Renault, Chevrolet y Ford encabezan la ofensiva para impulsar las ventas.

El mercado automotor argentino ingresa en noviembre en una nueva etapa de dinamismo, impulsada por la estabilización macroeconómica posterior a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Con un dólar estable dentro del rango superior de las bandas cambiarias y una reducción progresiva de las tasas de interés del sistema financiero, las terminales automotrices decidieron reactivar la oferta de créditos con tasa 0%, una herramienta clave para estimular la demanda tras un trimestre de baja actividad.

Cuatro grandes fabricantes —Stellantis, Renault, Chevrolet y Ford— ya anunciaron sus programas de financiación subsidiada a través de sus propias financieras y bancos asociados. La estrategia apunta a captar nuevos compradores en un contexto donde el crédito al consumo vuelve a ganar espacio.

Stellantis: amplia oferta con Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM y DS

El grupo Stellantis, que reúne a seis marcas, presentó una batería de opciones de crédito con tasa 0% y planes UVA.

Fiat , tradicionalmente líder en planes de financiación, ofrece créditos UVA con tasa 0% a 24 meses y un tope de hasta $12 millones. También dispone de préstamos a tasa fija 0% en 12 meses por $10 millones, mientras que para la pick-up Titano se puede financiar hasta $30 millones. El nuevo Fiat 600 Hybrid cuenta con un plan especial de tasa 0% a 18 meses por $20 millones.

Peugeot lanzó la campaña Tasa Express , con créditos de hasta $15 millones a tasa 0% en 12 o 18 meses, y planes especiales para los modelos 208 y 2008 , de hasta $20 millones.

Citroën replica el esquema con préstamos de hasta $18 millones a tasa 0% y opciones UVA de hasta $24 millones a 24 meses.

Jeep ofrece planes a tasa fija 0% por $10 millones en 12 meses para los modelos Renegade, Compass y Commander , y líneas UVA hasta $30 millones.

En RAM, el mismo esquema aplica para la Rampage, mientras que DS presenta créditos de hasta $22 millones a tasa 0% y una oferta especial para el DS7, con UVA hasta $40 millones.

Renault: impulso a su línea híbrida y comercial

Renault apuesta a la financiación a través de Mobilize Financial Services y su plataforma Renault Store, con una propuesta integral que incluye planes a tasa 0% y cuotas fijas para casi toda su gama.

La principal novedad es el Renault Arkana hybrid E-Tech, que puede adquirirse con crédito a tasa 0% hasta $20 millones en 18 cuotas o $17 millones en 24 cuotas.

Otros modelos con planes similares incluyen:

Kwid : hasta $12 millones a tasa 0% en 18 cuotas.

Logan : hasta $13 millones a tasa 0% en 18 cuotas.

Kardian: hasta $18 millones en 18 cuotas o $15 millones en Renault Store.

En el segmento de utilitarios, la Oroch puede financiarse hasta $16 millones a 12 meses; el Kangoo Express, hasta $13 millones a 18 meses; y el Kangoo E-Tech eléctrico, hasta $18 millones en 24 cuotas, todos con tasa 0%.

Chevrolet: extensión de plazos a 18 meses

Chevrolet amplió la duración de sus créditos con tasa 0% a 18 meses en toda la gama, buscando facilitar la compra de sus modelos más demandados.

Onix y Onix Plus : hasta $16 millones a 18 meses o $12 millones a 12 meses.

Tracker : hasta $16 millones a 18 meses o $12 millones a 12 meses.

Spin : $12 millones a 12 meses.

Montana, S10 y Trailblazer: planes de hasta $20 millones en 12 meses con tasa 0%.

Ford: foco en Ranger y utilitarios

Finalmente, Ford lanzó sus programas de créditos UVA y tradicionales con tasa 0%, priorizando su línea de producción nacional.

Ford Ranger (excepto Raptor): crédito UVA a 24 cuotas mensuales con monto máximo de $46.844.862, o tradicional en 18 cuotas hasta $25 millones.

Territory : 12 cuotas mensuales a tasa 0% con tope de $15 millones.

Transit (Van, Minibus y Chasis): esquema UVA en 24 cuotas, tasa 0%, hasta $63.667.560.

Un mercado en recuperación

El retorno de las líneas de financiación con tasa 0% representa un cambio de tendencia clave tras meses de contracción y cautela. Las terminales apuestan a que el nuevo contexto económico —con mayor previsibilidad cambiaria y menor costo financiero— permita sostener el repunte del mercado automotor hacia fin de año.

De esta manera, noviembre se perfila como el mes del regreso del crédito automotor, con una competencia fuerte entre las marcas por captar compradores en busca de oportunidades de financiación atractivas.