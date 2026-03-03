Aumentó en marzo el Salario Mínimo Vital y Móvil: ¿cuánto es lo mínimo que te pueden pagar por hora?

Con la actualización a $352.400 desde marzo, el nuevo salario mínimo impacta en el fondo de desempleo, las asignaciones sociales y el piso garantizado para jubilados, redefiniendo montos clave que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Desde el 1° de marzo de 2026 rige un nuevo aumento del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), que quedó fijado en $352.400 para trabajadores mensualizados con jornada legal completa. En el caso de los empleados jornalizados, el valor por hora se estableció en $1.762.

La actualización forma parte del esquema de incrementos mensuales dispuesto por el Gobierno nacional luego de que no prosperara un acuerdo en el Consejo del Salario Mínimo. La medida fue oficializada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Resolución 9/2025, que estableció un cronograma de subas progresivas hasta agosto de 2026.

Alcance del salario mínimo

El salario mínimo funciona como piso legal obligatorio para los trabajadores que no están alcanzados por un convenio colectivo de trabajo. De esta manera, garantiza un ingreso básico en aquellas actividades que no cuentan con paritarias propias.

Sin embargo, su impacto excede el ámbito estrictamente laboral. El SMVM también se utiliza como referencia en distintas negociaciones salariales y en el cálculo de prestaciones sociales que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

SMVM: ¿Cuánto es lo mínimo que te tienen que pagar por hora?

El Salario Mínimo Vital y Móvil establece que lo mínimo a pagar por hora es: $1.762.

Asignaciones y programas alcanzados

Entre los beneficios vinculados al salario mínimo se encuentran:

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, cuyos topes de ingresos están atados al SMVM vigente.

Las Becas Progresar, que exigen que el grupo familiar no supere ingresos equivalentes a tres veces el salario mínimo.

El fondo de desempleo, cuyos montos mínimo y máximo se ajustan automáticamente en función del SMVM.

Nuevos topes del fondo de desempleo

Con el incremento de marzo, también se actualizaron los límites del fondo de desempleo. Desde este mes, los valores son:

$176.200 como monto mínimo (equivalente al 50% del SMVM).

$352.400 como monto máximo (equivalente al 100% del SMVM).

Este beneficio es abonado por Anses a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa. El importe se calcula en base al 75% del salario promedio de los últimos seis meses trabajados, aunque siempre debe respetar los topes establecidos.

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. En caso contrario, se descuenta un día de prestación por cada jornada hábil de demora.

Jubilados con 30 años de aportes

La normativa vigente establece que los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con 30 años de aportes efectivos deben percibir, como mínimo, el 82% del salario mínimo. Con el nuevo valor de marzo, ese porcentaje equivale a $289.968.

No obstante, según la Resolución 38/2026 de Anses, la jubilación mínima asciende actualmente a $369.600,88, por lo que no corresponde el pago de un adicional compensatorio en este caso, ya que el haber se encuentra por encima del piso garantizado.