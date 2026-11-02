Aumentó el Salario Mínimo Vital y Móvil: ¿cuánto es lo menos que te pueden pagar por hora en noviembre del 2026?

El Salario Mínimo, Vital y Móvil subió a $398.800 mensuales y $1.994 por hora en noviembre de 2026. El aumento también modifica los montos del Fondo de Desempleo y los límites de ingresos para acceder a la AUH y las Becas Progresar.

Desde noviembre de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) aumentó a $398.800 mensuales para los trabajadores que cumplen la jornada legal completa. En tanto, el valor mínimo por hora se elevó a $1.994 para los empleados jornalizados. El incremento también modifica los topes del Fondo de Desempleo y los límites de ingresos para acceder a determinadas prestaciones sociales.

El nuevo piso salarial representa una suba de $7.600 respecto de octubre, cuando el SMVM se ubicaba en $391.200. En términos porcentuales, el aumento mensual es del 1,94%.

La actualización fue establecida por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante la Resolución 4/2026, que fijó un cronograma de incrementos mensuales hasta abril de 2027.

¿Cuánto es lo menos que te pueden pagar por hora en noviembre de 2026?

Desde el 1° de noviembre, el salario mínimo por hora para los trabajadores jornalizados es de $1.994. Por su parte, quienes cumplen una jornada laboral mensual completa deben cobrar, como mínimo, $398.800.

Estos valores funcionan como referencia del piso salarial establecido a nivel nacional. Sin embargo, los montos que corresponden a cada trabajador pueden variar según la actividad, el convenio colectivo y las condiciones laborales aplicables.

¿Por qué aumentó el Salario Mínimo, Vital y Móvil?

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunió el 28 de agosto de 2026, pero los representantes sindicales y empresariales no lograron alcanzar un acuerdo sobre los nuevos valores.

Ante la falta de consenso, el Gobierno nacional determinó los montos mediante una resolución de la Secretaría de Trabajo y estableció un esquema de actualizaciones mensuales.

De acuerdo con el cronograma oficial, los próximos aumentos serán los siguientes:

Mes Salario mínimo mensual Valor mínimo por hora Noviembre de 2026 $398.800 $1.994 Diciembre de 2026 $406.400 $2.032 Enero de 2027 $414.200 $2.071 Febrero de 2027 $422.000 $2.110 Marzo de 2027 $429.600 $2.148 Abril de 2027 $437.000 $2.185

Cómo afecta el aumento del salario mínimo al Fondo de Desempleo de Anses

La actualización del SMVM también modifica los montos mínimos y máximos de la Prestación por Desempleo que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El beneficio se calcula sobre el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los seis meses anteriores al despido. Sin embargo, el importe está sujeto a límites: no puede ser inferior al 50% del salario mínimo ni superar el 100% de ese valor.

Por este motivo, desde noviembre de 2026, los montos de referencia son:

Monto mínimo: $199.400.

$199.400. Monto máximo: $398.800.

El importe que recibe cada beneficiario depende de su remuneración anterior, siempre dentro de los límites establecidos.

Nuevo límite de ingresos para cobrar la AUH y la Asignación por Embarazo

El aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil también repercute en los requisitos económicos de algunas prestaciones sociales.

Para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación por Embarazo para Protección Social, el límite de ingresos individuales de referencia se encuentra vinculado al SMVM. Por lo tanto, en noviembre asciende a $398.800.

Esta restricción no se aplica de la misma manera a todos los trabajadores: quedan exceptuados los empleados del servicio doméstico y los monotributistas sociales, de acuerdo con las condiciones previstas para estas prestaciones.

Cuánto es el límite de ingresos para las Becas Progresar en noviembre

Las Becas Progresar también toman como referencia el Salario Mínimo, Vital y Móvil para determinar el límite de ingresos del grupo familiar.

El requisito establece que los ingresos familiares no deben superar el equivalente a tres salarios mínimos. Con el nuevo valor vigente desde noviembre, el tope queda establecido en $1.196.400 mensuales.

De esta manera, el aumento del SMVM modifica el parámetro económico utilizado para evaluar el cumplimiento de este requisito.

Qué pasa con los jubilados que cobran la mínima

La legislación establece que los jubilados que acreditan 30 años de aportes efectivos deben percibir un haber equivalente, como mínimo, al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Con el piso salarial de noviembre, ese porcentaje representa $327.016.

Sin embargo, la jubilación mínima de noviembre de 2026 se ubica en $444.158,46, un importe superior al equivalente al 82% del SMVM. Por lo tanto, el haber mínimo previsional supera el piso establecido por esa garantía legal.