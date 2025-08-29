AUH: cómo podés hacer para pagar el boleto de colectivo en $450

Las familias que reciben la AUH pueden activar la Tarifa Social en su Tarjeta SUBE y acceder a un 55% de descuento en colectivos, trenes y subtes. El trámite es gratuito, se puede hacer online o presencial, y el beneficio se aplica automáticamente en cada viaje.

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a un beneficio clave para el bolsillo: un 55% de descuento en el transporte público. Este ahorro se aplica automáticamente al utilizar la Tarjeta SUBE con la Tarifa Social activada, sin necesidad de presentar comprobantes ni informar al chofer.

El subsidio, otorgado por ANSES y gestionado por el Ministerio de Capital Humano, representa una ayuda concreta para quienes viajan diariamente en colectivo o en el Metrotranvía.

SUBE: ¿Cómo activar la Tarifa Social?

El trámite puede hacerse de forma digital o presencial. Para activarlo a distancia, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a MI ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar “Programas y beneficios” y generar el PIN SUBE. Acceder al sitio oficial de SUBE y vincular el PIN a la tarjeta. Activar la Tarifa Social desde una Terminal Automática SUBE o mediante la app SUBE.

También se puede realizar el trámite presencial en oficinas de ANSES o Centros de Atención SUBE, presentando DNI y la tarjeta física.

SUBE ¿Quiénes pueden acceder a la tarifa social?

Además de los titulares de AUH, la Tarifa Social SUBE incluye a:

Beneficiarios de Asignación por Embarazo, Progresar, Acompañamiento Social y Volver al Trabajo

Jubilados y pensionados

Empleados del servicio doméstico

Veteranos de Malvinas

Titulares de Pensiones No Contributivas

Una vez activado, el descuento se aplica automáticamente al pagar con la SUBE registrada. No se requiere ningún paso adicional al momento de viajar.

SUBE: ¿Cuánto pagás por el viaje básico en Mendoza con la tarifa social?

Con el descuento del 55% las mamás que perciben la AUH pagan por pasaje $450.

Pasaje normal: $1000

Descuente (55%): $550

A pagar: $450