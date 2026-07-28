ANMAT amplió la venta libre de medicamentos: cuáles son los productos alcanzados

La medida fue oficializada mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial y permite que nuevos medicamentos de uso frecuente puedan adquirirse sin receta médica, siempre que cumplan estrictos criterios de seguridad y eficacia.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la venta libre de una nueva serie de medicamentos destinados al tratamiento de afecciones de baja complejidad. La decisión fue oficializada mediante la Disposición N° 4714/2026, publicada en el Boletín Oficial, y busca ampliar el acceso a tratamientos considerados seguros, eficaces y de calidad comprobada.