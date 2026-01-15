Albañiles: hay aumento en enero y esto es lo que tenés que cobrar por hora

El nuevo acuerdo paritario de la Uocra establece subas acumulativas en los salarios de enero y febrero de 2026, además del pago de sumas no remunerativas diferenciadas por categoría y zona, con vigencia hasta fines de febrero y una revisión prevista para definir futuros ajustes.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) firmó un nuevo acuerdo paritario con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), que establece incrementos salariales y el pago de sumas no remunerativas para los trabajadores del sector durante los primeros meses de 2026.

El entendimiento alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 76/75 y también se extiende al CCT 577/10, que regula actividades específicas como canalización, líneas e instalación, y empalme.

Aumentos acumulativos en enero y febrero

Según el acta firmada el 12 de enero de 2026, se dispuso un incremento del 2% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025, que rige desde el 1° de enero. A este ajuste se suma un nuevo aumento del 1,8% a partir del 1° de febrero, calculado sobre los haberes ya actualizados del mes anterior. Ambos incrementos tienen carácter acumulativo y alcanzan a todas las categorías del convenio.

Albañiles: ¿cuánto tenés que cobrar por hora con el aumento de enero?

Esto es lo que teneés que cobrar por hora en enero:

Oficial especializado: $5373

Oficial: $4596

Medio oficial: $4248

Ayudante: $3910

Sereno: $710248

Sumas no remunerativas por categoría y zona

Además de los aumentos salariales, el acuerdo establece el pago de sumas no remunerativas mensuales para enero y febrero, que se abonarán en dos cuotas quincenales. Estas sumas están alcanzadas por los aportes a la obra social y varían según la categoría laboral y la zona geográfica:

Ayudante: Zona A $96.800; Zona B $107.500; Zona C $148.600; Zona C-Austral $193.600.

Medio Oficial: Zona A $102.800; Zona B $114.100; Zona C $157.800; Zona C-Austral $205.600.

Oficial: Zona A $112.200; Zona B $124.600; Zona C $172.300; Zona C-Austral $224.400.

Oficial Especializado: Zona A $121.800; Zona B $135.200; Zona C $187.000; Zona C-Austral $243.600.

Sereno: Zona A $96.800; Zona B $107.500; Zona C $148.600; Zona C-Austral $193.600.

Vigencia y seguimiento

El acuerdo salarial tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2026 y ya fue presentado ante el Ministerio de Trabajo para su homologación. Además, las partes resolvieron mantener activa una Comisión Especial de seguimiento de las variables económicas y su impacto en la actividad de la construcción.

En ese marco, se fijó una nueva reunión para el 19 de febrero, donde se evaluarán posibles actualizaciones salariales a partir de marzo.