Albañiles: cuánto vas a cobrar la hora en octubre de 2026

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) actualizó los salarios básicos de los trabajadores del sector desde el 1° de octubre de 2026.

El incremento es del 1,8% sobre los salarios básicos vigentes al 30 de septiembre y forma parte del acuerdo alcanzado por el gremio con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

La paritaria contempla tres aumentos acumulativos:

Septiembre: 1,9%.

1,9%. Octubre: 1,8%.

1,8%. Noviembre: 1,7%.

Las nuevas remuneraciones corresponden al período de negociación comprendido entre abril de 2026 y marzo de 2027.

Cuánto cobra un trabajador de Uocra en octubre

El Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 establece diferentes categorías y salarios según la actividad y la zona geográfica donde se desempeña el trabajador.

Para la Zona A, los salarios básicos vigentes desde el 1° de octubre son:

Categoría Valor por hora Jornada de 8 horas Oficial Especializado $7.697 $61.576 Oficial $6.585 $52.680 Medio Oficial $6.085 $48.680 Ayudante $5.601 $44.808 Sereno — $1.017.485 mensuales

Los importes corresponden al salario básico y pueden variar en la liquidación final de acuerdo con los adicionales y las condiciones laborales previstas en el convenio.

Cuánto cobra Uocra por mes en octubre

Para tener una referencia mensual, Uocra Tucumán difundió una estimación tomando como base 176 horas trabajadas durante el mes.

En la Zona 1, los salarios básicos quedan de la siguiente manera:

Oficial Especializado: $1.354.672.

$1.354.672. Oficial: $1.158.960.

$1.158.960. Medio Oficial: $1.070.960.

$1.070.960. Ayudante: $985.776.

$985.776. Sereno: $1.017.485.

Estos valores representan salarios básicos de referencia. La remuneración que finalmente percibe cada trabajador puede ser diferente por la incorporación de adicionales, horas extras y otros conceptos contemplados en el convenio colectivo.

Uocra: adicional del 20% por asistencia perfecta

A los salarios básicos también se les puede sumar el adicional por asistencia perfecta establecido en el artículo 52 del CCT 76/75.

Este concepto representa un 20% cuando el trabajador cumple con las condiciones de asistencia previstas en el convenio.

Por lo tanto, el monto final que cobra cada trabajador de la construcción dependerá de su categoría, zona, cantidad de horas trabajadas, adicionales y cumplimiento de los requisitos para acceder a este beneficio.