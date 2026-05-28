Albañiles: cuánto tenés que cobrar por hora con el aumento de junio

La Uocra acordó un incremento acumulativo del 6,12% para trabajadores de la construcción entre junio y agosto de 2026, junto al pago de sumas no remunerativas y la actualización de salarios básicos. El convenio también ratifica aportes sindicales y prevé una nueva revisión en julio.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) cerró un nuevo acuerdo salarial junto a la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), en el marco de la paritaria 2026. El entendimiento contempla un aumento acumulativo del 6,12% para los trabajadores del sector entre junio y agosto de 2026, además del pago de sumas fijas no remunerativas.

El acuerdo corresponde al segundo tramo trimestral de la paritaria anual del período abril de 2026-marzo de 2027 y alcanza a todas las categorías comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 76/75, además del CCT 577/10.

Las subas salariales serán escalonadas y acumulativas. En junio, los trabajadores percibirán un incremento del 2,1% sobre los salarios vigentes a mayo; en julio, una suba del 2% sobre los haberes de junio; y en agosto, un aumento del 1,9% aplicado sobre los salarios de julio.

Además, el convenio establece la incorporación progresiva de parte de las sumas no remunerativas otorgadas anteriormente al salario básico. Esta medida impactará en adicionales, aguinaldo y futuras liquidaciones salariales.

Sumas no remunerativas en junio y julio

Junto con los incrementos salariales, la Uocra acordó el pago de sumas no remunerativas durante junio y julio de 2026, que serán abonadas en dos cuotas quincenales.

Para junio, un ayudante de Zona A recibirá $50.300, mientras que en Zona C-Austral el monto alcanzará los $100.600. En el caso de los oficiales especializados, las cifras irán desde $63.300 en Zona A hasta $126.600 en Zona C-Austral.

En julio, las sumas serán superiores. Un ayudante cobrará entre $57.900 y $115.800 según la zona, mientras que un oficial especializado percibirá entre $72.900 y $145.700.

También se incluyen montos específicos para medio oficial, oficial y sereno, con diferencias según las zonas salariales A, B, C y C-Austral.

Nuevos salarios básicos desde agosto

El acuerdo actualizó además los jornales básicos de los trabajadores de la construcción. Para agosto de 2026, en Zona A, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Oficial especializado: $7.420 diarios.

Oficial: $6.348 diarios.

Medio oficial: $5.866 diarios.

Ayudante: $5.399 diarios.

Sereno: $980.858 mensuales.

Comisión de seguimiento y aportes

Las partes acordaron mantener activa la comisión de seguimiento económico del sector de la construcción y fijaron una nueva reunión para el próximo 20 de julio de 2026, con el objetivo de monitorear la evolución de la actividad y los salarios.

Por otro lado, la Uocra ratificó un aporte extraordinario solidario del 2% mensual sobre los salarios sujetos a aportes y contribuciones legales. Este descuento no se aplicará a trabajadores afiliados al sindicato, ya que la cuota sindical absorbe ese concepto.

Asimismo, el acuerdo contempla una contribución empresaria extraordinaria equivalente al 2% mensual de los salarios sujetos a aportes de cada trabajador, destinada a financiar acciones gremiales, sociales y asistenciales del sindicato.