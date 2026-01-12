Albañiles: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en enero del 2026?

La UOCRA mantiene el acuerdo alcanzado en noviembre. Hasta el próximo acuerdo paritario, los albañiles mantendrán los mismos montos de diciembre.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) todavía no alcanza otro acuerdo paritario para este año y por ello mantendrán los mismos números del año pasado tras el acuerdo con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), que estableció aumentos salariales y sumas no remunerativas para los trabajadores del sector hasta el 31 de diciembre de 2025.

Albañiles: ¿Cuánto tenés que cobrar la hora en enero del 2025?

Con los incrementos aplicados, los sueldos básicos diarios en zona A quedaron establecidos de la siguiente manera:

Oficial especializado: $5.268

Oficial: $4.506

Medio oficial: $4.164

Ayudante: $3.833

Sereno: $696.321 mensuales

La UOCRA y las cámaras acordaron la continuidad de la Comisión Especial de Seguimiento para los próximos días.