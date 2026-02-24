Albañiles: cuánto tenés que cobrar la hora de trabajo en febrero y cuándo es el aumento

El incremento del 1,8% acordado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina ya impacta en la escala salarial de febrero y fija nuevos valores por hora según categoría y zona del país, además del pago de sumas no remunerativas.

Los trabajadores de la construcción ya cuentan con la nueva escala salarial de febrero tras el aumento acordado en paritarias. La actualización impacta en todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 y responde al incremento del 1,8% aplicado sobre los salarios básicos vigentes al 31 de enero de 2026.

El ajuste fue definido por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) junto a las cámaras empresarias del sector y rige hasta el 28 de febrero. Además, contempla el pago de sumas no remunerativas durante enero y febrero, que se liquidan de manera quincenal.

¿Cuánto se cobra la hora en febrero?

Los valores varían según la zona del país y la categoría laboral.

Zona A

Incluye Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones.

Jornal básico por hora:

Oficial Especializado: $5.470

Oficial: $4.679

Medio Oficial: $4.324

Ayudante: $3.980

Sereno (mensual): $723.032

Sumas no remunerativas (febrero 2026):

Oficial Especializado: $121.800

Oficial: $112.200

Medio Oficial: $102.800

Ayudante: $96.800

Sereno: $96.800

Zona B

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Jornal básico por hora:

Oficial Especializado: $6.071

Oficial: $5.196

Medio Oficial: $4.793

Ayudante: $4.438

Sereno (mensual): $805.489

Sumas no remunerativas:

Oficial Especializado: $135.200

Oficial: $124.600

Medio Oficial: $114.100

Ayudante: $107.500

Sereno: $107.500

Zona C

Santa Cruz.

Jornal básico por hora:

Oficial Especializado: $8.397

Oficial: $7.873

Medio Oficial: $7.597

Ayudante: $7.377

Sereno (mensual): $1.208.753

Sumas no remunerativas:

Oficial Especializado: $187.000

Oficial: $172.300

Medio Oficial: $157.800

Ayudante: $148.600

Sereno: $148.600

Zona C Austral

Tierra del Fuego.

Jornal básico por hora:

Oficial Especializado: $10.940

Oficial: $9.358

Medio Oficial: $8.648

Ayudante: $7.960

Sereno (mensual): $1.446.064

Sumas no remunerativas:

Oficial Especializado: $243.600

Oficial: $224.400

Medio Oficial: $205.600

Ayudante: $193.600

Sereno: $193.600

Albañiles: ¿qué pasará en marzo?

Según el acta firmada el 12 de enero, el acuerdo tiene vigencia hasta el 28 de febrero de 2026. Las partes se comprometieron a reunirse nuevamente el 19 de febrero para definir los ajustes correspondientes a marzo.

Además, se mantendrá una comisión especial encargada de monitorear las variables económicas y la situación del sector de la construcción, con posibilidad de adelantar la reunión si las condiciones económicas lo requieren.