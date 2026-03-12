Albañiles: ¿cuánto tenés que cobrar la hora de trabajo con el aumento de marzo?

El último acuerdo paritario del sector de la construcción fijó nuevos valores para marzo de 2026, con aumentos acumulativos y sumas no remunerativas que varían según la categoría y la zona del país. Cuánto cobran oficiales, ayudantes y demás trabajadores tras las últimas actualizaciones salariales de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

En marzo de 2026, los salarios de los albañiles y demás trabajadores de la construcción en Argentina se determinan según el último acuerdo paritario alcanzado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) junto con las cámaras empresariales del sector.

El convenio, de alcance nacional, dispuso incrementos acumulativos sobre los salarios básicos vigentes y el pago de sumas fijas mensuales diferenciadas por categoría y zona geográfica. De este modo, los montos finales que perciben los trabajadores varían según la región del país y el tipo de tarea.

Además, el acuerdo contempla un seguimiento permanente de las variables económicas con el objetivo de evaluar futuras actualizaciones salariales.

¿Cuánto cobrará un albañil en marzo?

Desde el inicio de marzo, los albañiles incluidos como “Oficiales” en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75 perciben su sueldo con el último incremento paritario vigente.

El acuerdo estableció una suba del 2% en enero sobre los salarios de diciembre de 2025 y un aumento adicional del 1,8% en febrero, aplicado de manera acumulativa sobre los haberes de enero. Estos valores se mantienen vigentes hasta que se firme un nuevo ajuste.

En la Zona A, que incluye a la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y la mayoría de las provincias del país —entre ellas Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Tucumán— el salario básico por hora para un Oficial es de $4.679. El ingreso mensual depende de la cantidad de horas trabajadas.

Sin embargo, los montos cambian según la región debido a adicionales establecidos en el convenio:

Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut): $5.196 por hora

Zona C (Santa Cruz): $7.873 por hora

Zona C-Austral (Tierra del Fuego): $9.358 por hora

Salarios de la construcción por categoría

La paritaria firmada por la UOCRA junto con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) incluye a todas las categorías del sector.

Zona A (Mendoza, CABA, Buenos Aires y gran parte del país)

Oficial especializado: $5.470 por hora

Oficial: $4.679 por hora

Medio oficial: $4.324 por hora

Ayudante: $3.980 por hora

Sereno: $723.032 mensuales

Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut)

Oficial especializado: $6.071 por hora

Oficial: $5.196 por hora

Medio oficial: $4.793 por hora

Ayudante: $4.438 por hora

Sereno: $805.489 mensuales

Zona C (Santa Cruz)

Oficial especializado: $8.397 por hora

Oficial: $7.873 por hora

Medio oficial: $7.597 por hora

Ayudante: $7.377 por hora

Sereno: $1.208.753 mensuales

Zona C-Austral (Tierra del Fuego)

Oficial especializado: $10.940 por hora

Oficial: $9.358 por hora

Medio oficial: $8.648 por hora

Ayudante: $7.960 por hora

Sereno: $1.446.064 mensuales

Sumas no remunerativas

Además del salario básico, el acuerdo paritario estableció el pago de una suma mensual no remunerativa, que se abona en dos cuotas quincenales y varía según la zona y la categoría.

Los valores vigentes en marzo son:

Zona A

Oficial especializado: $121.800

Oficial: $112.200

Medio oficial: $102.800

Ayudante y sereno: $96.800

Zona B

Oficial especializado: $135.200

Oficial: $124.600

Medio oficial: $114.100

Ayudante y sereno: $107.500

Zona C

Oficial especializado: $187.000

Oficial: $172.300

Medio oficial: $157.800

Ayudante y sereno: $148.600

Zona C-Austral

Oficial especializado: $243.600

Oficial: $224.400

Medio oficial: $205.600

Ayudante y sereno: $193.600

Cómo fue el último acuerdo paritario

El último acuerdo salarial fue firmado por la UOCRA junto con las cámaras empresariales y homologado por la Secretaría de Trabajo a fines de 2025.

El convenio estableció aumentos acumulativos del 2% en enero y 1,8% en febrero, aplicados sobre los básicos de todas las categorías y regiones. Además, incorporó sumas fijas no remunerativas que se mantienen en los haberes de marzo.

El acuerdo también incluye una cláusula de seguimiento para monitorear la evolución de la economía y del sector de la construcción, con el objetivo de evaluar nuevas actualizaciones salariales.

En paralelo, los trabajadores que se desempeñan en obras vinculadas a yacimientos petroleros y gasíferos continúan regidos por el Convenio Colectivo de Trabajo 545/08, cuyas escalas salariales de febrero siguen vigentes durante marzo hasta que se firme un nuevo acuerdo paritario.