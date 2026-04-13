Albañiles: ¿cuánto tenés que cobrar la hora con el aumento?

La Uocra cerró un nuevo acuerdo salarial con subas acumulativas hasta mayo de 2026, sumas no remunerativas por categoría y zona, y cambios en aportes que impactarán en los ingresos del sector de la construcción.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) acordó nuevas escalas salariales para los trabajadores del sector, en el marco de una negociación con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). El entendimiento tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2026, aunque las partes volverán a reunirse el próximo 20 de abril para evaluar la evolución de la actividad.

El acuerdo establece aumentos salariales escalonados y acumulativos para todas las categorías alcanzadas por los convenios colectivos de trabajo 76/75 y 577/10. De esta manera, los incrementos impactarán de forma progresiva en los ingresos de los trabajadores de la construcción.

Albañiles de la UOCRA: ¿cómo son los aumentos acumulativos?

Según lo pactado, los incrementos se aplicarán de la siguiente manera:

Marzo: 2% sobre los salarios básicos vigentes a febrero.

Abril: 1,9% sobre marzo, con absorción parcial de sumas no remunerativas.

Mayo: 1,8% sobre abril.

Al tratarse de subas acumulativas, cada porcentaje se calcula sobre el salario actualizado del mes anterior, lo que potencia el impacto final en los haberes.

Albañiles de la UOCRA: ¿cuánto tenés que cobrar con el aumento?

Esto tenés que cobrar la hora con el aumento de UOCRA:

Oficial especializado: $6011

Oficial: $5142

Medio oficial: $4752

Ayudante: $4374

Sereno: $794575

Sumas no remunerativas acordadas por la UOCRA:

Ayudante: Zona A $78.400, Zona B $87.100, Zona C $120.400, Zona C-Austral $156.800.

Zona A $78.400, Zona B $87.100, Zona C $120.400, Zona C-Austral $156.800. Medio Oficial: Zona A $83.500, Zona B $92.700, Zona C $128.200, Zona C-Austral $167.000.

Zona A $83.500, Zona B $92.700, Zona C $128.200, Zona C-Austral $167.000. Oficial : Zona A $91.000, Zona B $101.100, Zona C $140.000, Zona C-Austral $182.000.

: Zona A $91.000, Zona B $101.100, Zona C $140.000, Zona C-Austral $182.000. Oficial Especializado: Zona A $99.800, Zona B $110.800, Zona C $153.200, Zona C-Austral $199.600.

Zona A $99.800, Zona B $110.800, Zona C $153.200, Zona C-Austral $199.600. Sereno: Zona A $78.400, Zona B $87.100, Zona C $120.400, Zona C-Austral $156.800.

UOCRA: ¿cuáles son las sumas no remunerativas por categoría y zona?

Además de los aumentos, el acuerdo incluye el pago de sumas no remunerativas mensuales, que varían según la categoría laboral y la zona geográfica. Estas sumas se abonan en dos cuotas quincenales, excepto en marzo, cuando se liquidan con la segunda quincena.

Para marzo de 2026, los montos van desde $115.500 para ayudantes en Zona A hasta $294.000 para oficiales especializados en Zona C-Austral. En abril, los valores se reducen y oscilan entre $78.400 y $199.600, mientras que en mayo vuelven a incrementarse, con cifras que van de $98.500 a $250.700 según la categoría y región.

Cabe señalar que estas sumas son no remunerativas, aunque están alcanzadas por aportes a la obra social.

Aportes y contribuciones

El acuerdo también incorpora cambios en materia de aportes y contribuciones. En este sentido, se establece un aporte extraordinario solidario del 2% mensual sobre los salarios sujetos a aportes, que comenzará a regir desde abril de 2026.

Este descuento no se aplicará a los trabajadores afiliados a la Uocra, ya que la cuota sindical ya contempla ese concepto.

Por otra parte, se fijó una contribución a cargo de los empleadores: las empresas deberán abonar $6.000 mensuales por cada trabajador durante abril y mayo. Este monto estará destinado a financiar acciones asistenciales del sector, conforme a la normativa vigente.