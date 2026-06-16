Albañiles: ¿cuánto tenés que cobrar la hora con el aumento de julio?

La Uocra oficializó un nuevo aumento salarial para julio de 2026 y ya se actualizaron los valores para trabajadores de la construcción. Cuánto deben cobrar ayudantes, oficiales y albañiles por hora según la categoría y la zona del país.

La Secretaría de Trabajo homologó las nuevas escalas salariales de la construcción tras el acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Con esta actualización, los albañiles y trabajadores del sector ya tienen definidos los valores que deben cobrar por hora durante julio de 2026.

El incremento corresponde al segundo tramo de la paritaria anual 2026 e incluye subas acumulativas y sumas no remunerativas para todas las categorías alcanzadas por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 76/75.

¿Cuánto tiene que cobrar un albañil por hora en julio de 2026?

Con el aumento salarial de julio, los trabajadores de la construcción recibieron un incremento del 2% sobre los salarios básicos vigentes al 30 de junio.

De esta manera, las escalas salariales quedaron actualizadas para ayudantes, medio oficiales, oficiales y oficiales especializados, además de los serenos.

A esto se suman montos no remunerativos, que varían según la categoría y la zona geográfica del país.

Sumas no remunerativas de Uocra para julio de 2026

Ayudante

Zona A: $57.900

Zona B: $64.300

Zona C: $88.900

Zona C-Austral: $115.800

Medio Oficial

Zona A: $61.500

Zona B: $68.200

Zona C: $94.400

Zona C-Austral: $123.000

Oficial

Zona A: $67.100

Zona B: $74.500

Zona C: $103.100

Zona C-Austral: $134.200

Oficial Especializado

Zona A: $72.900

Zona B: $80.900

Zona C: $111.900

Zona C-Austral: $145.700

Sereno

Zona A: $57.900

Zona B: $64.300

Zona C: $88.900

Zona C-Austral: $115.800

Cómo fue el aumento salarial de Uocra

El acuerdo firmado por la Uocra estableció una recomposición salarial acumulativa del 6,12% entre junio y agosto de 2026.

Los aumentos se aplican de la siguiente manera:

Junio de 2026: suba del 2,1% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de mayo.

suba del 2,1% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de mayo. Julio de 2026: incremento adicional del 2% sobre los básicos de junio.

incremento adicional del 2% sobre los básicos de junio. Agosto de 2026: aumento del 1,9% sobre los salarios de julio.

Además, el convenio contempla la incorporación progresiva al salario básico de parte de las sumas no remunerativas otorgadas anteriormente, por lo que los incrementos también impactarán en adicionales y futuras liquidaciones.

Aportes extraordinarios y revisión salarial

El acuerdo ratificó un aporte solidario extraordinario del 2% mensual sobre los salarios sujetos a aportes para trabajadores no afiliados al gremio. También se mantiene una contribución empresaria extraordinaria del 2%, destinada a financiar actividades sociales, gremiales y asistenciales del sector.

No obstante, el convenio aclara que ambos conceptos son excepcionales y no podrán considerarse permanentes en futuras negociaciones.

Por otra parte, la Uocra, Camarco y FAEC volverán a reunirse el 20 de julio de 2026 para analizar la evolución de la actividad de la construcción y evaluar posibles nuevos ajustes salariales a partir de septiembre.