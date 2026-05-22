Albañiles: ¿cuánto tenés que cobrar la hora a fines de mayo del 2026?

La UOCRA aplicó un nuevo aumento salarial del 1,8% en mayo de 2026, completando el esquema de subas acordado en paritarias. Además, los trabajadores de la construcción perciben sumas no remunerativas y ya se definieron los salarios básicos por categoría y región del país.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector acordaron una nueva actualización salarial para los trabajadores de la construcción. El incremento correspondiente a mayo de 2026 fue del 1,8% y se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 30 de abril.

El acuerdo fue firmado el pasado 31 de marzo entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), e incluye aumentos escalonados y acumulativos para los meses de marzo, abril y mayo, además del pago de sumas no remunerativas.

Cómo fueron los aumentos de la UOCRA

La actualización salarial se aplicó de manera progresiva durante tres meses:

En marzo, el incremento fue del 2% sobre los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026.

En abril, la suba fue del 1,9% sobre los básicos al 31 de marzo de 2026.

Desde mayo de 2026, el aumento es del 1,8% sobre los haberes vigentes al 30 de abril.

Estos incrementos forman parte del acuerdo paritario alcanzado para todas las categorías incluidas en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 76/75.

Salarios básicos de la UOCRA en mayo de 2026

Para trabajadores de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones, los salarios básicos por hora quedaron establecidos de la siguiente manera:

Oficial especializado: $6119

Oficial: $5235

Medio oficial: $4837

Ayudante: $4452

Sereno (mensual): $808.877

Además, las sumas no remunerativas mensuales para estas provincias son:

Oficial especializado: $125.400

Oficial: $114.400

Medio oficial: $104.900

Ayudante: $98.500

Sereno: $98.500

Cómo quedaron los salarios según cada zona

Zona B: La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut

Los básicos por hora son:

Oficial especializado: $6792

Oficial: $5813

Medio oficial: $5362

Ayudante: $4965

Sereno (mensual): $901.124

Las sumas no remunerativas son:

Oficial especializado: $139.200

Oficial: $127.000

Medio oficial: $116.400

Ayudante: $109.400

Sereno: $109.400

Zona C: Santa Cruz

Los salarios básicos quedaron en:

Oficial especializado: $9394

Oficial: $8808

Medio oficial: $8499

Ayudante: $8252

Sereno (mensual): $1.352.267

Las sumas no remunerativas de mayo son:

Oficial especializado: $192.500

Oficial: $175.600

Medio oficial: $161.000

Ayudante: $151.200

Sereno: $151.200

Zona C Austral: Tierra del Fuego

Los trabajadores de Tierra del Fuego perciben los salarios más altos del convenio:

Oficial especializado: $12.238

Oficial: $10.469

Medio oficial: $9675

Ayudante: $8905

Sereno (mensual): $1.617.754

En cuanto a las sumas no remunerativas:

Oficial especializado: $250.700

Oficial: $228.700

Medio oficial: $209.800

Ayudante: $197.000

Sereno: $197.000

Cómo se pagan las sumas no remunerativas

El acuerdo establece que las sumas extraordinarias no remunerativas correspondientes a abril y mayo se abonan en dos partes: el 50% con la primera quincena del mes y el otro 50% junto con la segunda quincena.

Según el acta paritaria firmada el 31 de marzo, el entendimiento salarial tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2026. Además, las partes prevén continuar con una comisión especial de seguimiento para evaluar el impacto de las variables económicas del sector y definir posibles ajustes salariales a partir de junio.