Albañiles: ¿cuánto tenés que cobrar con el aumento de noviembre y de cuánto es el bono extra?

El gremio de la construcción cerró un acuerdo con las cámaras empresariales que fija aumentos acumulativos para noviembre y diciembre, además de sumas no remunerativas y nuevos básicos para todas las categorías, con una revisión prevista para fin de año.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), que establece aumentos salariales y sumas no remunerativas para los trabajadores del sector con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Albañiles: ¿cuánto vas a cobrar en noviembre 2025?

El convenio fija aumentos acumulativos sobre los sueldos básicos de todas las categorías comprendidas en los convenios colectivos 76/75 y 577/10. Los incrementos serán:

Noviembre 2025: 1,4% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre.

Diciembre 2025: 1,3% sobre los básicos actualizados en noviembre.

Además, se aclaró que los valores pautados absorben incrementos otorgados voluntariamente desde octubre, siempre que esta absorción no implique una disminución del ingreso neto para los trabajadores.

Albañiles: ¿de cuánto es la suma fija que te tienen que pagar en noviembre 2025?

El acuerdo incorpora también el pago de una suma mensual no remunerativa durante noviembre y diciembre, abonada en dos cuotas quincenales. Si bien no integra el salario básico, sí realiza aportes a la obra social de la Uocra.

En zona A, los montos quedaron fijados de la siguiente manera:

Oficial especializado: $103.300

Oficial: $96.200

Medio oficial: $88.100

Ayudante: $83.200

Sereno: $83.200

Para las zonas B, C y C-Austral, los valores son más elevados debido a los adicionales por zona desfavorable.

Albañiles: ¿Cuánto tenés que cobrar la hora en noviembre del 2025?

Con los incrementos aplicados, los sueldos básicos diarios en zona A quedaron establecidos de la siguiente manera:

Oficial especializado: $5.200 en noviembre / $5.268 en diciembre

Oficial: $4.449 / $4.506

Medio oficial: $4.111 / $4.164

Ayudante: $3.784 / $3.833

Sereno: $687.385 mensuales / $696.321

La Uocra y las cámaras acordaron la continuidad de la Comisión Especial de Seguimiento, que volverá a reunirse el 22 de diciembre de 2025 para evaluar la situación del sector y definir eventuales ajustes salariales a partir de enero de 2026.

El nuevo acuerdo busca otorgar previsibilidad en un contexto de variaciones económicas y garantizar la actualización de los ingresos de miles de trabajadores de la construcción en todo el país.