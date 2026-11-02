Albañiles: ¿cuánto te tienen que pagar la hora en noviembre?

Uocra actualizó los salarios básicos desde noviembre de 2026 con un nuevo aumento del 1,7%. Conocé cuánto cobra por hora y por mes un albañil según su categoría y qué adicional puede sumar por asistencia perfecta.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) actualizó los salarios básicos de los trabajadores del sector desde el 1° de noviembre de 2026.

El incremento corresponde al acuerdo paritario alcanzado por el gremio con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), que contempla aumentos acumulativos para los salarios de los trabajadores de la construcción.

La paritaria incluye los siguientes incrementos:

Septiembre: 1,9%.

1,9%. Octubre: 1,8%.

1,8%. Noviembre: 1,7%.

Las nuevas remuneraciones corresponden al período de negociación comprendido entre abril de 2026 y marzo de 2027.

Cuánto cobra un trabajador de Uocra en noviembre

El Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 establece diferentes categorías y salarios según la actividad y la zona geográfica donde se desempeña el trabajador.

De acuerdo con la escala salarial vigente desde el 1° de noviembre de 2026, los salarios básicos para la Zona A son los siguientes:

Categoría Valor por hora Jornada de 8 horas Oficial Especializado $7.828 $62.624 Oficial $6.697 $53.576 Medio Oficial $6.188 $49.504 Ayudante $5.696 $45.568 Sereno — $1.034.783 mensuales

Los importes corresponden a los salarios básicos. La liquidación final puede variar de acuerdo con los adicionales y las condiciones laborales previstas en el convenio.

Cuánto cobra Uocra por mes en noviembre

Para calcular una referencia mensual de los trabajadores jornalizados, se puede tomar como base 176 horas trabajadas durante el mes.

En la Zona A, los salarios básicos estimados para noviembre quedan de la siguiente manera:

Oficial Especializado: $1.377.728.

$1.377.728. Oficial: $1.178.672.

$1.178.672. Medio Oficial: $1.088.288.

$1.088.288. Ayudante: $1.002.496.

$1.002.496. Sereno: $1.034.783.

Estos importes son estimaciones calculadas a partir de los valores por hora de la escala salarial de noviembre y una jornada mensual de 176 horas. No incluyen adicionales ni horas extras.

Uocra: adicional del 20% por asistencia perfecta

A los salarios básicos también se les puede sumar el adicional por asistencia perfecta, establecido en el artículo 52 del CCT 76/75.

Este concepto representa un 20% cuando el trabajador cumple con las condiciones de asistencia previstas en el convenio.