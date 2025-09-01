Albañiles: ¿Cuánto cobran los albañiles en septiembre de 2025?

Tras el acuerdo paritario, los trabajadores de la construcción perciben aumentos acumulativos que elevan los jornales básicos por hora en todo el país. Los valores varían según la categoría y la zona, con diferencias marcadas en regiones como la Patagonia.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) oficializó los nuevos sueldos para los trabajadores del sector en septiembre de 2025, tras los acuerdos paritarios firmados en julio con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).
El convenio estableció aumentos acumulativos del 1,1 % en julio y agosto, que impactan directamente en los salarios básicos por hora y mensuales.
Escala salarial por categoría y zona
Los sueldos varían según la categoría laboral y la región del país en la que se desempeñe el trabajador. A continuación, los valores vigentes para septiembre:
Zona A
Incluye CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, entre otras provincias.
- Oficial especializado: $5.050 por hora
- Oficial: $4.325 por hora
- Medio oficial: $3.995 por hora
- Ayudante: $3.670 por hora
- Sereno: $666.325 por mes
Zona B
Neuquén, Río Negro y Chubut
- Oficial especializado: $5.603 por hora
- Oficial: $4.793 por hora
- Medio oficial: $4.420 por hora
- Ayudante: $4.095 por hora
- Sereno: $742.704 por mes
Zona C
Santa Cruz
- Oficial especializado: $7.730 por hora
- Oficial: $7.240 por hora
- Medio oficial: $6.989 por hora
- Ayudante: $6.787 por hora
- Sereno: $1.110.600 por mes
Zona C Austral
Tierra del Fuego
- Oficial especializado: $10.006 por hora
- Oficial: $8.570 por hora
- Medio oficial: $7.910 por hora
- Ayudante: $7.279 por hora
- Sereno: $1.328.216 por mes
Contexto económico
El ajuste salarial se da en un escenario de alta inflación. Según el INDEC, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires aumentó un 1,6 % en julio, con una variación acumulada del 10,9 % en lo que va del año y un incremento interanual del 31 %. La mano de obra representa uno de los principales factores de ese aumento.
Además, el convenio vigente contempla la creación de una Comisión Especial para monitorear las variables económicas del sector y definir futuros ajustes salariales.