Albañiles: ¿Cuánto cobran los albañiles en septiembre de 2025?

Tras el acuerdo paritario, los trabajadores de la construcción perciben aumentos acumulativos que elevan los jornales básicos por hora en todo el país. Los valores varían según la categoría y la zona, con diferencias marcadas en regiones como la Patagonia.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) oficializó los nuevos sueldos para los trabajadores del sector en septiembre de 2025, tras los acuerdos paritarios firmados en julio con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

El convenio estableció aumentos acumulativos del 1,1 % en julio y agosto, que impactan directamente en los salarios básicos por hora y mensuales.

Escala salarial por categoría y zona

Los sueldos varían según la categoría laboral y la región del país en la que se desempeñe el trabajador. A continuación, los valores vigentes para septiembre:

Zona A

Incluye CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, entre otras provincias.

Oficial especializado: $5.050 por hora

Oficial: $4.325 por hora

Medio oficial: $3.995 por hora

Ayudante: $3.670 por hora

Sereno: $666.325 por mes

Zona B

Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial especializado: $5.603 por hora

Oficial: $4.793 por hora

Medio oficial: $4.420 por hora

Ayudante: $4.095 por hora

Sereno: $742.704 por mes

Zona C

Santa Cruz

Oficial especializado: $7.730 por hora

Oficial: $7.240 por hora

Medio oficial: $6.989 por hora

Ayudante: $6.787 por hora

Sereno: $1.110.600 por mes

Zona C Austral

Tierra del Fuego

Oficial especializado: $10.006 por hora

Oficial: $8.570 por hora

Medio oficial: $7.910 por hora

Ayudante: $7.279 por hora

Sereno: $1.328.216 por mes

Contexto económico

El ajuste salarial se da en un escenario de alta inflación. Según el INDEC, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires aumentó un 1,6 % en julio, con una variación acumulada del 10,9 % en lo que va del año y un incremento interanual del 31 %. La mano de obra representa uno de los principales factores de ese aumento.

Además, el convenio vigente contempla la creación de una Comisión Especial para monitorear las variables económicas del sector y definir futuros ajustes salariales.