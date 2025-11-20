Aguinaldo: ¿quiénes lo cobrán, cuándo y cuánto les corresponde?

El medio aguinaldo de diciembre deberá pagarse antes de fin de año y se calcula como el 50% del mejor sueldo del semestre; en el caso de los jubilados, se liquida junto al haber mensual sin incluir el bono extra, lo que deja a quienes cobran la mínima con un ingreso total superior a los $580.000.

En diciembre, un gran grupo de argentinos recibirá la segunda cuota del Salario Anual Complementario (SAC). Este beneficio lo reciben los trabajadores y también los jubilados inscriptos en el SIPA.

El aguinaldo se llama Sueldo Anual Complementario (SAC), y es un dinero que se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre. Cada parte corresponde al 50 por ciento de la mayor remuneración mensual percibida dentro del semestre en cuestión.

¿Cuándo te tienen pagar el medio aguinaldo de diciembre?

La Ley de Contrato de Trabajo, señala que la segunda cuota del aguinaldo se puede pagar hasta los últimos días del año.

En tanto, los jubilados lo perciben con su haber de diciembre y es la mitad de su mejor remuneración, o sea el mes de diciembre, sin tener en cuenta el bono extra que están recibiendo.

¿Cuánto te tienen que pagar?

La ley establece que “el importe a abonar en cada semestre sea liquidado sobre el cálculo del 50 por ciento de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año”.

De esta manera, si tu mejor sueldo fue de $800.000 tu aguinaldo debe ser de $400.000.

En caso de que el empleado lleve menos tiempo en su puesto de trabajo, hay una fórmula que permite determinar el monto a cobrar: dividir el salario mensual por doce y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados.

Jubilaciones mínimas: ¿de cuánto es el aguinaldo?

El pago del aguinaldo, que se liquida en dos cuotas anuales, representa en diciembre, la mitad del mejor sueldo que se percibió en la segunda mitad del año que en este caso será el del mismo mes. En diciembre se abonará el 50% del haber quedando en poco más de $170000.

Jubilados: ¿continuarán cobrando el bono de $70000?

Por otro lado, el bono de $70.000 se mantiene para quienes reciben los haberes más bajos. Se esta estudiando aumentarlo pero no hay nada definido al respecto.

Jubilados con la mínima: ¿cuánto cobrarán en total en diciembre?

Con este aumento los jubilados con la mínima van a cobrar:

Jubilación: $340746

Bono: $70000

Aguinaldo: $170373

Total: $581119

¿Qué tengo que tener en cuenta para calcular el aguinaldo?

Para calcular el aguinaldo tenés que tener en cuenta el mayor haber que cobraste en el año. De ese importe se calcula la mitad. En este contexto solo se tiene en cuenta el HABER, el BONO EXTRA de $70.000 no suma para el aguinaldo.

De esta manera, para las mínimas el aguinaldo solo será con respecto al HABER de $340746

Si cobro $400000 de jubilación ¿Cuánto es mi aguinaldo?

Si percibís $400000 de jubilación, tu aguinaldo será de $200000, sin tener en cuenta el bono extra.