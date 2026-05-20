Aguinaldo junio 2026: ¿cuándo te lo tienen que pagar y cuánto te corresponde?

La primera cuota del SAC se aboonará a fines de junio. El valor es la mitad del mejor sueldo que percibiste durante el año.

Con la llegada de junio, millones de trabajadores, jubilados y pensionados en Argentina esperan una de las fechas más importantes del calendario salarial: el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

Este ingreso adicional, previsto por la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, suele representar un respiro para enfrentar gastos, sobre todo de la tarjeta o, deudas acumuladas.

Estos son los principales puntos a tener en cuenta con el pago del primer aguinaldo.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de junio 2026?

La primera cuota del SAC deberá abonarse antes del martes 30 de junio. Como suele ocurrir, muchas empresas pueden adelantar el depósito durante la primera quincena del mes, ya sea por organización interna o para evitar demoras de cierre contable. Puede haber una prórroga hasta los primeros días de julio.

En caso de que el sueldo de junio incluya un aumento y no esté contemplado en el SAC, se puede pagar al diferencia el mes próximo.

Para jubilados y pensionados, la Anses volverá a aplicar un calendario escalonado por terminación de DNI, coincidiendo el pago del aguinaldo con el cobro habitual de su haber mensual.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de junio?

El cálculo sigue el mismo criterio que en junio: se toma el sueldo bruto más alto del primer semestre, es decir, entre enero y junio de 2026. Ese monto se divide por dos para obtener el aguinaldo bruto.

A continuación se aplican los descuentos obligatorios:

11% de jubilación

3% de PAMI

3% de obra social

2% de cuota sindical (solo si corresponde)

En total, las deducciones pueden llegar hasta 19% del SAC bruto.

En el caso de quienes comenzaron a trabajar este año, el cálculo es proporcional:

Aguinaldo proporcional = salario más alto × meses trabajados ÷ 12

Este mismo esquema se aplica a jubilados y pensionados que comenzaron a percibir su haber durante ese período.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar el aguinaldo?

Deben recibir el SAC:

Trabajadores formales del sector público y privado

Empleados permanentes, temporales o por proyecto

Jubilados y pensionados del sistema previsional (como “Prestación Anual Complementaria”)

En cambio, no perciben aguinaldo:

Monotributistas y autónomos

Trabajadores no registrados

Beneficiarios de planes sociales

El único requisito determinante es contar con un vínculo laboral legal y aportes registrados.