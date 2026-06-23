Aguinaldo del servicio doméstico: quiénes lo cobran, cómo se calcula y hasta cuándo hay plazo para pagarlo

La Upacp recordó que todos los trabajadores de casas particulares tienen derecho a cobrar el aguinaldo, estén o no registrados. Además, explicó cómo se calcula el SAC, qué conceptos deben incluirse y hasta cuándo tienen plazo los empleadores para abonar la primera cuota.

La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) recordó las principales pautas sobre el pago del aguinaldo para los trabajadores del servicio doméstico y aclaró quiénes tienen derecho a percibirlo, cómo debe calcularse y cuál es la fecha límite para abonarlo.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, está contemplado por la Ley 26.844 y alcanza a todos los trabajadores de casas particulares, independientemente de si se encuentran registrados o no.

Desde el sindicato señalaron que este derecho corresponde tanto a quienes trabajan de manera mensual como a quienes prestan servicios por hora. Además, recordaron que los empleadores tienen tiempo hasta el 30 de junio de 2026 para pagar la primera cuota del aguinaldo.

Cómo se calcula el aguinaldo

La primera cuota del SAC equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año. Para determinar el monto a cobrar se debe tomar como referencia el salario más alto recibido entre enero y junio de 2026.

En ese cálculo deben contemplarse todos los conceptos remunerativos que integran el sueldo del trabajador, incluyendo:

Salario básico.

Antigüedad.

Horas extras.

Adicional por zona desfavorable.

Otros conceptos remunerativos que correspondan.

Asimismo, Upacp indicó que el cálculo debe considerar el incremento salarial acordado en las últimas negociaciones paritarias y homologado mediante la Resolución 4/2026.

Aguinaldo proporcional para quienes ingresaron durante el semestre

Otra de las dudas habituales está relacionada con los trabajadores que comenzaron a desempeñarse durante el transcurso del semestre.

En estos casos, el sindicato aclaró que corresponde el pago de un aguinaldo proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Es decir, el derecho al SAC se mantiene, pero el importe se calcula en función de los meses trabajados entre enero y junio de 2026.

Escala salarial vigente en junio de 2026

Con el último aumento salarial aplicado al sector, las remuneraciones mínimas vigentes para junio de 2026 son las siguientes:

Supervisores

Con retiro: $4.297,33 por hora y $536.080,78 mensuales.

Sin retiro: $4.683,64 por hora y $594.214,11 mensuales.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.083,26 por hora y $499.868,28 mensuales.

Sin retiro: $4.453,26 por hora y $553.536,65 mensuales.

Caseros

Sin retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales.

Sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 mensuales.

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.600,66 por hora y $441.729,02 mensuales.

Sin retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales.

No obstante, estas cifras representan los salarios mínimos de referencia para la actividad. En aquellos casos en los que el empleador abone una remuneración superior, el aguinaldo deberá calcularse sobre el sueldo efectivamente percibido por el trabajador.