Los trabajadores en relación de dependencia cobrarán en diciembre la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). El monto equivale al 50% de la mejor remuneración mensual del semestre y tiene una fecha límite de pago establecida por ley.

Diciembre suele ser uno de los meses de mayores gastos por las fiestas de fin de año, las vacaciones y la compra de regalos. En ese contexto, el aguinaldo representa un ingreso extra importante para millones de trabajadores, que utilizan ese dinero para organizar sus cuentas y afrontar los compromisos económicos de las últimas semanas del año.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, es un derecho laboral establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. No es un bono que el empleador pueda decidir si paga o no, sino una remuneración obligatoria que se abona en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre.

La segunda cuota de 2026 corresponde al período comprendido entre julio y diciembre y tiene una fecha de pago determinada por la legislación laboral.

¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2026?

La fecha límite establecida para el pago de la segunda cuota del aguinaldo es el viernes 18 de diciembre de 2026.

Sin embargo, la Ley de Contrato de Trabajo contempla un plazo de cuatro días hábiles de gracia para el pago de las remuneraciones, criterio que también se aplica al SAC. Por este motivo, el vencimiento efectivo se extiende hasta el jueves 24 de diciembre.

Si el empleador no realiza el depósito dentro de ese plazo, entra en mora automáticamente desde el día siguiente y debe abonar los intereses correspondientes por el atraso.

Los trabajadores que no reciban el aguinaldo en tiempo y forma pueden realizar el reclamo mediante un telegrama laboral gratuito del Correo Argentino.

Cómo calcular el aguinaldo de diciembre 2026

El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre. Es decir, no se calcula sobre el promedio de los seis sueldos, sino sobre el mejor salario del período comprendido entre julio y diciembre.

Para determinar el monto se deben considerar todos los conceptos remunerativos, entre ellos:

Sueldo básico.

Horas extras.

Comisiones.

Antigüedad.

Premios remunerativos.

Adicionales establecidos por convenio.

En cambio, quedan excluidos los conceptos no remunerativos, como los reintegros de gastos, los viáticos con comprobantes, las asignaciones familiares y las sumas no remunerativas acordadas en paritarias.

Al monto bruto del aguinaldo se le aplican los descuentos correspondientes a los aportes jubilatorios, obra social y PAMI.

Ejemplo de cálculo:

Si un trabajador tuvo su mejor remuneración mensual en octubre, con un sueldo de $1.800.000, el cálculo es el siguiente:

Mejor sueldo: $1.800.000

Aguinaldo: $900.000.

De esta manera, el trabajador recibiría $900.000 en concepto de aguinaldo.

Qué pasa si no se trabajó todo el semestre

Los trabajadores que ingresaron a una empresa durante el segundo semestre o que finalizaron su relación laboral antes de diciembre también tienen derecho a cobrar el aguinaldo, aunque en esos casos corresponde un pago proporcional al tiempo trabajado.

Para calcularlo se toma la mitad de la mejor remuneración mensual, se divide por 180 y se multiplica por la cantidad de días corridos efectivamente trabajados durante el semestre.

Por ejemplo, una persona que ingresó el 1 de septiembre de 2026 y tuvo una remuneración máxima de $1.440.000 acumula 122 días trabajados hasta el 31 de diciembre.

El cálculo es el siguiente:

Mejor sueldo bruto: $1.440.000.

La mitad del sueldo: $720.000.

División por 180 días: $4.000.

Multiplicación por 122 días trabajados: $488.000.

En este caso, el aguinaldo proporcional bruto sería de $488.000. Luego de aplicar el descuento del 17% ($82.960), cobraría $405.040 netos.

Quiénes cobran el aguinaldo y quiénes quedan excluidos

El Sueldo Anual Complementario (SAC) les corresponde a los trabajadores registrados en relación de dependencia, tanto del sector privado como del público.

También están incluidos:

Empleados de casas particulares.

Trabajadores rurales.

Jubilados y pensionados.

En el caso de los jubilados y pensionados, el aguinaldo se incorpora automáticamente a sus haberes, de acuerdo con el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Por su parte, el personal de casas particulares tiene una particularidad: la segunda cuota debe abonarse en la última jornada laboral de diciembre, sin posibilidad de prórroga.

En el sector público, las fechas de acreditación dependen de los cronogramas establecidos por cada administración.

En cambio, no cobran aguinaldo:

Trabajadores autónomos.

Monotributistas.

Personas que trabajan en la informalidad.

Pasantes bajo régimen educativo.

Beneficiarios de planes sociales.

Por este motivo, prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las becas Progresar y la prestación por desempleo no incluyen el pago de un aguinaldo.

Cuándo nació el aguinaldo en Argentina

El aguinaldo tiene sus antecedentes en la década de 1880, cuando algunos comerciantes comenzaron a entregar sumas extraordinarias a sus empleados como reconocimiento por el trabajo realizado durante el año.

Sin embargo, su institucionalización llegó el 20 de diciembre de 1945, cuando el gobierno de Edelmiro Farrell dictó el decreto-ley 33.302, impulsado por Juan Domingo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión.

En 1946, el beneficio fue ratificado mediante la Ley 12.921.

Posteriormente, en 1968 se estableció el pago en dos cuotas anuales, en junio y diciembre. En 1983, la Ley 23.041 fijó el criterio de cálculo vigente, equivalente al 50% de la mayor remuneración mensual del semestre.

Finalmente, en 2015, la Ley 27.073 precisó las fechas límite de pago: el 30 de junio para la primera cuota y el 18 de diciembre para la segunda.